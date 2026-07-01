Nemzeti Sportrádió

Sinner a második meccsét már három szettben nyerte meg Wimbledonban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.01. 17:48
Sinner ott van a harmadik fordulóban (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon ATP Jannik Sinner
Jannik Sinner bejutott a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes küzdelmeinek harmadik fordulójába, miután három szettben legyőzte a portugál Nuno Borgest.
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A spanyol Alejandro Davidovich három szettben győzte le a magyar éljátékost.

Jannik Sinner 95. főtáblás győzelmét aratta a Grand Slam-tornákon, ezzel olasz csúcstartó lett, megelőzve Nicola Pietrangelit.

A világelső az első fordulóban megszenvedett, ezúttal azonban szettveszteség nélkül lépett tovább, két és fél óra alatt legyőzve Nuno Borgest. Sinner 47 nyerőt és 30 ki nem kényszerített hibát ütött, és készülhet Jenson Brooksby ellen. A címvédő olasz teniszező sorozatban ötödik alkalommal van ott a wimbledoni harmadik fordulóban.

Danyiil Medvegyev bejutott a harmadik fordulóba, pedig az első szettet elbukta a spanyol Mérida ellen. Az olasz Flavio Cobolli az első fordulóból jutott tovább a Mariano Navone elleni sikerével.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
FÉRFI EGYES
2. FORDULÓ
Sinner (olasz, 1.)–Borges (portugál) 7:6 (7–4), 7:6 (7–2), 6:4
Medvegyev (orosz, 8.)–Mérida (spanyol) 3:6, 6:3, 7:5, 6:2
Paul (amerikai, 21.)–Kvon (dél-koreai) 6:3, 7:6 (7–4), 6:2
Fonseca (brazil, 24.)–De Jong (holland) 6:1, 7:5, 6:4
Rinderknech (francia, 25.)–Damm (amerikai) 6:4, 7:6 (7–1), 6:3
Brooksby (amerikai)–Buse (perui, 31.) 6:2, 6:2, 6:3
Hurkacz (lengyel)–Ofner (osztrák) 7:6 (10–8), 6:4, 6:4
Zheng (amerikai)–Mejía (kolumbiai) 6:7 (4–7), 7:6 (10–8), 6:1, 6:4
1. FORDULÓ
Cobolli (olasz, 9.)–Navone (argentin) 1:6, 7:6 (7–5), 6:3, 7:6 (10–8)
Tiafoe (amerikai, 17.)–Altmane (francia) 7:6 (8–6), 6:1, 4:6, 6:4
Molcan (szlovák)–Altmaier (német) 6:4, 3:6, 7:5, 6:2

 

Wimbledon ATP Jannik Sinner
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