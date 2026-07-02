Szerződést hosszabbított csapatkapitányával a DVTK – hivatalos

„Megtisztelő, hogy a klub továbbra is számol velem. Itt voltam az NB II-es feljutáskor, itt voltam az NB I-ben, és csapatkapitányként maradok a nehéz időszakban is – mondta a DVTK honlapjának Holdampf Gergő. – Akár a saját karrieremet, akár a klub életét nézve, mélypontra kerültünk, kiesés sújtott minket, ezért most újra kell építkezni. Innentől kezdve minden erőmmel azon leszek, hogy csapatkapitányként segítsem a klubot, a társakat, hogy legyen a pályán belül is egy biztos pont, akire számíthatnak, legyen minden fiatal játékosnak segítsége. És szépen lassan, alázatosan építkezve visszakerüljünk oda, ahová valók vagyunk. A vezetőség felvázolt egy jövőképet a profi labdarúgó-karrierem lezárását követő időszakra, de erőm teljében érzem magam, és a labdarúgó-pályafutásomra szeretnék koncentrálni. Júliusban még csak 32 éves leszek, egész életemben vigyáztam az egészségemre, és szerencsére a komoly sérülések elkerültek. Így ez a téma alig nyomott valamit a latban, ennél sokkal fontosabb, hogy most már ezer szállal kötődünk Miskolchoz. És azt sem hagytam figyelmen kívül, hogy Vincze Richárd sportigazgató és a szakmai stáb is nagyon számít rám.”

„Egy szerződéshosszabbítás mindig több, mintha egy új igazolást jelentenénk be, és még fontosabb esemény, ha a kapitányunkkal hosszabbítunk – kezdte Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója. – Nagyon fontos számunkra Holdampf Gergő öltözőben betöltött szerepe, ami a pályán szenvedéllyel párosul. Tapasztalt játékosként – aki ismeri az NB I-et és nyert NB II-t a DVTK-val – pontosan tudja, mi kell ahhoz, hogy sikeres legyen egy csapat, ezért nagyon fontos szerepe lesz a pályán is. Ugyan nem született diósgyőri, de számomra ő a megtestesítője annak az attitűdnek, amit egy DVTK-játékosnak mutatni kell. Ezúttal újabb két évre kötöttünk szerződést, ám emellett felvázoltam neki egy hosszú távú életpályamodellt is, mert nagyon szeretném, hogy amikor sokára a labdarúgó-pályafutását befejezi, akkor is a DVTK-család tagja maradna.”

A soproni származású Holdampf a felnőttpályafutása során szerepelt a ZTE-ben, Újpesten, Sopronban, Nyíregyházán, a Honvédnál és a Haladásnál, majd a DVTK-hoz 2022-ben igazolt Szombathelyről. A 31 esztendős középpályás eddig az NB I-ben 97 meccset játszott, míg az NB II-ben 233 alkalommal lépett pályára – diósgyőri színekben 115 bajnokin és 11 Magyar Kupa-mérkőzésen játszott ez idáig.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DVTK-NÁL

Érkezett: Babinszky Bence (Kozármisleny), Borvető Áron (Szeged), Gálfi Norbert (Soroksár), Molnár Gábor (Kisvárda)

Távozott: Peter Ambrose (nigériai, FC Aberdeen – Skócia, kölcsönből vissza), Babos Bence (Videoton – kölcsönből vissza, onnan Zalaegerszeg), Anderson Esiti (nigériai, ?), Jurek Gábor (MTK – kölcsön után végleg), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Sepsi OSK – Románia), Lamin Colley (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Macsó Máté (DVSC), Pető Milán (Paks – kölcsönből vissza), Ante Roguljic (horvát, Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Sajbán Máté (?), Ivan Saponjics (szerb, ?), Karlo Sentic (horvát, ?), Szamosi Ádám (Budapest Honvéd – kölcsön után végleg), Tuska Bálint (DVSC), Alexander Vallejo (spanyol, ?), Varga Zétény (Ferencváros – kölcsönből vissza)

Távozhatnak: Yohan Croizet-Kollár (francia), Marco Lund (dán)