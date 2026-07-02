Huszty Dániel lett a Magyar Soccaszövetség új sportigazgatója
Új sportigazgatóval erősíti szakmai stábját a Magyar Soccaszövetség: a 2026-os szezontól Huszty Dániel tölti be a pozíciót.
A sportág követői számára Huszty Dániel neve jól ismert. A válogatott korábbi játékosa és csapatkapitánya hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a hazai soccaéletnek, pályafutása során nemcsak teljesítményével, hanem vezetői kvalitásaival is bizonyított. Aktív játékoskarrierjét tavaly zárta le, most pedig új szerepkörben tér vissza a sportág vérkeringésébe.
A sportigazgatói feladatkörben elsősorban a szakmai munka koordinálása, a sportág fejlesztése, valamint a hazai soccaközösség további erősítése vár rá. Személye különösen fontos lehet a szövetség számára, hiszen játékosként és csapatkapitányként testközelből ismerte meg a sportág működését, a klubok, a játékosok és a versenyrendszer mindennapjait.
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