Nemzeti Sportrádió

NHL: Ovecskin visszatér Washingtonba a 22. idényére is

2026.07.02. 19:52
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Fotó: Getty images
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Washington Capitals NHL Alekszandr Ovecskin
Alekszandr Ovecskin egy évvel meghosszabbította szerződését az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Washington Capitalsszal.

Az ESPN beszámolója szerint a 40 esztendős orosz csatár alapfizetése egymillió dollár lesz, ha legalább tíz találkozón jégre lép, akkor további 4.75 milliót kap majd, illetve 3.25 millió dollárt aláírási bónuszként fizet ki neki a klubja.

Az egyszeres bajnok, háromszor a liga legjobbjának megválasztott Ovecskint a 2004-es amatőr játékosbörze első helyén választotta ki a fővárosi együttes, a háromszoros világbajnok támadó pedig nem is játszott más klubban. A Capitalsben 1573 alapszakasz-mérkőzésen 929 gólja és 758 gólpassza, azaz 1687 pontja van, találataival vezeti a liga örökrangsorát.

 

Washington Capitals NHL Alekszandr Ovecskin
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