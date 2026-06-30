Serena Williams vereséggel tért vissza Wimbledonba

Iga Swiatek 2019 óta először veszített szettet egy Grand Slam-torna első fordulójában, de ennek végül nem lett következménye, hiszen a lengyel teniszező így is elbúcsúztatta Taylor Townsendet. A címvédő teniszező így készülhet a korábbi világelső Karolína Plísková ellen.

A világelsőségért hajtó Jelena Ribakina is győzelemmel kezdte Wimbledont, a kazah teniszező Lois Boisson ellen nyert három játszmában, és Caty McNally ellen folytatja szereplését.

Négy év után tért vissza a Grand Slam-tornákra Serena Williams, aki korábban hétszer is megnyerte a wimbledoni viadalt. Az egykori világelső a nála csaknem 25 évvel fiatalabb Maya Joint ellen kezdte meg szereplését.

Az első játszmában Williams előtt adódtak bréklabdák, de 4:3 után Joint nyert játékot fogadóként, és a következő játékban ki is szerválta a szettelőnyt. A másodikban az ausztrál kétszer is brékelőnybe került, de Serena Williams egyenlített, majd a tie-breakben meccslabdát hárítva kiharcolta a harmadik játszmát.

A döntő szettben az amerikai 1:1 után brékelőnybe került, de ezután egymás után négy játékot veszített, és Joint a második bréklabdáját kihasználva bejutott a 2. fordulóba, ahol a Fülöp-szigeteki Alexandra Eala lesz az ellenfele.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NŐI EGYES

1. FORDULÓ

Ribakina (kazah, 2.)–Boisson (francia) 6:4, 1:6, 6:3

Swiatek (lengyel, 3.)–Townsend (amerikai) 6:1, 2:6, 6:3

Sznigur (ukrán)–Szvitolina (ukrán, 8.) 7:5, 6:2

Nosková (cseh, 9.)–Seidel (német) 6:4, 6:3

Kosztyuk (ukrán, 12.)–Podroska (argentin) 6:1, 6:2

Cirstea (román, 17.)–Bejlek (cseh) 6:1, 7:6 (8–6)

Navarro (amerikai, 23.)–Badosa (spanyol) 4:6, 6:3, 7:5

Mertens (belga, 25.)–Siegemund (német) 6:2, 6:4

Krueger (amerikai)–Vekic (horvát, 31.) 3:6, 7:6 (7–3), 6:4

Rahimova (üzbég)–Kalinyina (ukrán) 4:6, 6:4, 7:5

Golubic (svájci)–Simanovics (fehérorosz) 6:2, 2:6, 6:1

Birrell (ausztrál)–Kornyejeva (orosz) 6:3, 0:6, 6:2

Timofeeva (üzbég)–Haddad Maia (brazil) 6:3, 6:2

Jeanjean (francia)–Erjavec (szlovén) 6:4, 4:6, 7:6 (10–6)

Blinkova (orosz)–Sztarodubceva (ukrán) 6:7 (3–7), 6:4, 6:1

McNally (brit)–Ruse (román) 7:5, 6:3

Selekhmeteva (spanyol)–Kraus (osztrák) 6:1, 7:5

Bolkvadze (grúz)–Tomljanovic (ausztrál) 6:2, 2:6, 6:4

Eala (fülöp-szigeteki)–Zarazúa (mexikói) 6:1, 6:2

Sznajgyer (orosz)–Lys (német) 7:5, 6:1

Szamszonova (orosz)–Kudermetova (üzbég) 6:3, 6:3

Osorio (kolumbiai)–Waltert (svájci) 6:2, 6:1

Joint (ausztrál)–S. Williams (amerikai) 6:3, 6:7 (6–8), 6:3

Korábban:

Swan (brit)–Begu (román) 6:4, 6:4

Szakkari (görög)–Tauson (dán, 24.) 6:3, 6:3

Anisimova (amerikai, 6.)–Gjorcseszka (északmacedón) 6:3, 6:2

Grant (olasz)–Boulter (brit) 6:4, 6:2

Kenin (amerikai)–Marcinko (horvát) 7:6 (7–4), 6:4

Plísková (cseh)–Valentová (cseh) 6:3, 6:4

Keys (amerikai, 26.)–Day (amerikai) 6:7 (5–7), 6:4, 6:3

Bouzková (cseh, 21.)–Gibson (ausztrál) 6:1, 3:6, 6:2

Paolini (olasz, 13.)–Montgomery (amerikai) 0:6, 6:4, 7:5