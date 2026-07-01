Felkészülés: a Ferencváros legyőzte a Qarabagot Ausztriában

Második ausztriai edzőmérkőzésén sem kapott ki a Ferencváros, a vasárnapi, az azeri bajnok FK Sabah elleni 1–1-es döntetlen után ezúttal a régi ismerős Qarabagot győzte le 1–0-ra. Borbély Balázs vezetőedző az azeri élcsapat ellen azt a csapatot küldte pályára, amely július 9-én az Európa-liga selejtezőjében alighanem a szerb Vojvodina ellen kezdhet, a szakmai stáb a 75. percben sort cserélt.

A gólt Bambidele Yusuf szerezte, a nigériai csatár Cadu és Lisztes Krisztián kényszerítőzése után fejelt a kapuba. A Qarabagban a korábbi ferencvárosi, Kady is pályára lépett.

Ferencváros–Qarabag (azeri) 1–0 (1–0)

Kufstein (Ausztria)

Ferencváros: Dibusz (Varga Á.) – Cadu (Nagy O.), Gómez (Botka), Raemaekers (Zohoré), Osváth (O'Dowda) – Keita (Rommens), Kanikovszki (Arzani), Corbu (Zachariassen) – Lisztes (Acolatse), Yusuf (Kovacevic), Szevikjan (Gruber)

G: Yusuf

A FERENCVÁROS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 9.

Edzőtábor: Ausztria, június 23.–július 2.

Felkészülési mérkőzések:

Június 20. (szombat): Ferencváros–Tiszakécske (NB II) 6–1 (Varga Z. 2, Yusuf, Csirkovics, Corbu, Kanikovszki)

Ausztria

Június 28. (vasárnap): Ferencváros–Sabah FK (azeri) 1–1 (Gruber)*

Július 1. (szerda): Ferencváros–Qarabag FK (azeri) 1–0 (Yusuf)

*2x60 perces mérkőzés