Vingegaard jobb, mint valaha, Pogacar az első szakasz fontosságáról beszélt

Impozáns hátteret adott az 1882 óta épülő Sagrada Família temploma a Tour de France csapatbemutatójának, a világ egyik legismertebb sporteseménye ugyanis idén Barcelonában rajtol. 23 csapat 184 kerékpárosa vág neki szombaton a 3321 kilométeres útnak, ők csütörtökön a katalán tartományi székhelyen mutatkoztak be a közönségnek. Először a Caja Rural csapata gurult fel a színpadra, Abel Balderstone jelezte, legfőbb célja a szakaszgyőzelem. A TotalEnergies csak francia kerékpárosokat hozott, köztük Jordan Jegat-val, aki sajtóhírek szerint a Lild-Trekkel áll tárgyalásban. Az aerodinamikus ír szökőkirály, Ben Healy is a szakaszgyőzelmet jelölte meg célként, ő tavaly egy rövid időre még a sárga trikót is felvehette.

A csapatok felvonulása között Barcelona polgármestere, a katalán sportminiszter és a verseny igazgatója, Christian Prudhomme szólt a közönséghez. Utóbbi szerint évek óta szerették volna a városból indítani a Tourt. A Soudal Quick-Step Európa-bajnok sprintere, Tim Merlier Magyarországon három etapot is megnyert a TdH-n, elmondása szerint hasonlóra készül Franciaországban is.

A nézők között feltűnt egy barcelonai kedvenc, Andrés Iniesta a helyszínen figyelte az NSN csapatát, amelynek ő az egyik társalapítója és tulajdonosa, a Barca és a spanyol válogatott korábbi kiváló középpályása nagyon megszerette a kerékpársportot. A hazai szurkolókat Juan Ayuso nyugtatta meg formájával és egészségügyi állapotával kapcsolatban, a spanyol kerékpáros bizakodó, jó sor segíti őt a Lidl-Trek.

Meglehetősen erős nyolcasfogatot állított össze az Ineos is, tagja a Tour-győztes Egan Bernal és napjaink egyik legjobb időfutamosa, Filippo Ganna – a szürke mezesek a szombati csapatidőfutam egyik esélyesei. A mezőny legfiatalabb tagja, a 19 éves francia csodatini, Paul Seixas is megszólalt. „Vannak horzsolásaim, de rendben leszek. Az elvárások nagyok, a mezőny erős, azt megígérem, hogy a legjobbamat nyújtom. Mennék az összetettért, miért is ne?!” – kérdezett vissza a műsorvezetőnek a Decathlon tehetsége.

Remco Evenepoel először indul a Touron a Red Bull-Bora-Hansgrohe versenyzőjeként, 2024-ben harmadik lett, tavaly idő előtt kiszállt. „Napról napra kell haladni, vannak olyan szakaszok, amelyeket egynapos versenyekként is fel lehet fogni” – fogalmazott a kétszeres olimpiai bajnok.

Az esemény vége felé megérkezett a két favorit, előbb a Visma majd az UAE gurult végig a Szent Pál kórháztól a Sagrada Famíliáig vezető sétányon. „Kiválóan az évünk eddig, úgy érzem, készen állok a Tourra, jobb vagyok, mint valaha” – szögezte le Vingegaard, aki 2022-ben és 2023-ban is megverte Pogacart. Az ötödik Tour-győzelmére hajtó szlovén klasszis sem panaszkodhat a formájára. „Elképesztő érzés itt állni, már az első nap nagyon fontos az összetett szempontjából” – mondta a kifehérített hajú, mosolygós Pogacar.

A bemutatót egy helyi színitársulat zenés-táncos komédiája és látványos akrobatikus show zárta le, az igazi küzdelem szombaton kezdődik csapatidőfutammal.