Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: Fritz és De Minaur is könnyedén lépett a nyolcaddöntőbe

V. H. L.V. H. L.
2026.07.02. 15:19
Taylor Fritznek nem kellett nagyon megerőltetnie magát (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon 2026 Patrick Kypson Taylor Fritz Alex De Minaur 2. forduló Adrian Mannarino
Sem az amerikai Taylor Fritznek, sem az ausztrál Alex De Minaurnak nem jelentett különösebb problémát, hogy legyőzze Patrick Kypsont, illetve Adrian Mannarinót, előbbi 6:2, 6:2, 7:5-re győzte le honfitársát, utóbbi 6:3, 6:2, 6:2-re nyert francia riválisa ellen a wimbledoni füves pályás tenisztorna 2. fordulójában.

Mivel Carlos Alcaraz sérülés miatt el sem indult Wimbledonban, a címvédő Jannik Sinnernek pedig a Roland Garroson meggyűlt a baja a meleggel, komoly esély kínálkozik arra a többi top tízes játékosnak, hogy az All England Clubban is megszakítsák a spanyol és a dél-tiroli zseni hegemóniáját. E gondolat jegyében lépett pályára a verseny második fordulójában Taylor Fritz és Alex De Minaur, a viadal 6., illetve 5. kiemeltje is, és nem is okoztak csalódást.

Az amerikai Fritz honfitársa, a világranglista 113. helyén álló Patrick Kypson ellen lépett fűre, s már az első két játszmában, alig több mint egy óra alatt, két 6:2-re megnyert szettel tudatosította a ellenfelével, hogy nincs túl sok keresnivalója a párharcban. A harmadik felvonás valamivel szorosabbra sikerült, ugyanis csak a tizenkettedik gémben dőlt el, de Fritznek így sem kellett izgulnia a mindig rizikós rövidítésben.

Még ennyi feszültség sem volt Alex De Minaurnak az Adrian Mannarino elleni csatájában. Az ausztrál menő ugyan mind az első, mind a második játszmában elveszített egy-egy adogatójátékot, de francia „szemtelenségét” két, illetve három brékkel torolta meg. A verseny 5. kiemeltje a harmadik szettben már ennyit engedményt sem adott, s 6:3, 6:2, 6:2-re nyerte kettejük nyolcadik csatáját, a privát párharc összesítésében De Minaur 7–1-re vezet.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
FÉRFI EGYES
2. FORDULÓ
Fritz (amerikai, 6.)–Kypson (amerikai) 6:2, 6:2, 7:5
De Minaur (ausztrál, 5.)–Mannarino (francia) 6:3, 6:2, 6:2

 

 

Wimbledon 2026 Patrick Kypson Taylor Fritz Alex De Minaur 2. forduló Adrian Mannarino
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