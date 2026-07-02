Vb 2026, 16 közé jutásért: Spanyolország–Ausztria 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
SPANYOLORSZÁG–AUSZTRIA 0–0
Inglewood, Los Angeles Stadion. Vezeti: Glenn Nyberg (svéd)
SPANYOLORSZÁG: U. Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A kispadon: Raya, J. García (kapusok), E. García, M. Llorente, Pubill, Grimaldo, Zubimendi, Gavi, Merino, Ruíz, N. Williams, F. Torres, Iglesias, V. Munoz, Pino
AUSZTRIA: A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Wanner, Sabitzer – Gregoritsch. Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick
A kispadon: Wiegele, Pentz (kapusok), Affengruber, Friedl, Svoboda, Lienhart, Prass, Chukwuemeka, Ljubicic, Grillitsch, Schöpf, Wimmer, Mwene, Arnautovic, Kalajdzic
A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)
Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)
Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)
Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)
Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), 1 Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), 12 Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)
Védők: 2 David Affengruber (Elche – Spanyolország), 8 David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), 3 Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), 23 Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), 15 Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), 16 Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 Stefan Posch (Mainz – Németország), 22 Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), 25 Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)
Középpályások: 17 Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), 10 Florian Grillitsch (Sporting Braga – Portugália), 20 Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 19 Dejan Ljubicic (Schalke 04 – Németország), 9 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 4 Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), 18 Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 26 Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), 6 Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 24 Paul Wanner (PSV – Hollandia), 21 Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)
Támadók: 7 Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), 11 Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), 14 Sasa Kalajdzic (Linzer ASK)
Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)