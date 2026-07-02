A címvédő Swiatek könnyen, a tavalyi döntős Anisimova nehezen jutott tovább Wimbledonban

A címvédő Iga Swiatek könnyed győzelmet aratott a korábbi világelső, 2016-ban US Open-döntős, 2021-ben wimbledoni finalista, az idei tornán védett ranglistásként szereplő Karolína Plíšková ellen. A lengyel játékos 4:0-val nyitott, majd ugyan elbukta a szervagémjét, de a következő két játékot hozva megnyerte az első szettet. A folytatásban a cseh teniszező 2:0-val nyitott, de gyorsan 2:4 lett az állás, s végül Swiatek fogadóként egy love game-mel zárta le a 70 perces összecsapást, és a következő körben majd a Fülöp-szigeteki Alexandra Eala vár rá.

Kiesett az idei Roland Garroson elődöntőig menetelő Gyiana Snajgyer, aki a szintén orosz Ljudmila Szamszonovától kapott ki három szettben. Párizsban szintén a négy között volt Marta Kosztyuk, az ukrán teniszező viszont továbbjutott, még úgy is, hogy az első szettet tie-breakben elveszítette az orosz Anna Blinkova ellen – következő ellenfele egy másik kiemelt, a brit Emma Navarro lesz. A tavalyi döntőt 6:0, 6:0-ra elveszítő Amanda Anisimova nehéz helyzetben volt, mert a döntő játszmában brékhátrányba került. Az amerikai játékos felállt innen honfitársa, a 2020-as Australian Open-győztes Sofia Kenin ellen, majd a tie-breaket már simán megnyerte, így készülhet a szintén amerikai Madison Keys elleni összecsapásra.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NŐI EGYES

2. FORDULÓ

Bouzková (cseh, 21.)–Grant (olasz) 7:5, 6:3

Navarro (amerikai, 23.)–Selekhmeteva (spanyol) 3:6, 6:4, 6:1

Szamszonova (orosz)–Snajgyer (orosz, 19.) 6:4, 4:6, 6:2

Sznyihur (ukrán)–Jeanjean (francia) 6:4, 6:3

Krueger (amerikai)–Bolkvadze (grúz) 6:1, 6:0

Keys (amerikai, 26.)–Swan (brit) 6:1, 6:4

Eala (Fülöp-szigeteki, 29.)–Joint (ausztrál) 3:6, 6:2, 6:0

Swiatek (lengyel, 3.)–Plísková (cseh) 6:1, 6:3

Kosztyuk (ukrán, 12.)–Blinkova (orosz) 6:7 (5–7), 6:3, 6:3

Anisimova (amerikai, 6.)–Kenin (amerikai) 6:2, 4:6, 7:6 (10–3)

Rakhimova (üzbég)–Szakkari (görög)

Mertens (belga, 23.)–Timofeeva (üzbég)

Cirstea (román, 17.)–Birrell (ausztrál)

Ribakina (kazah, 2.)–McNally (amerikai)

Nosková (cseh, 9.)–Osorio (kolumbiai)

Paolini (olasz, 13.)–Golubic (svájci)