Fucsovics és Marozsán mégsem indul párosban Wimbledonban

A párizsi olimpián egymás oldalán versenyzett duó a nyitó körben, azaz a 64 között a perui Ignacio Busével és argentin Marco Trungellitivel csapott volna össze 13.30 óra körül, de a magyar szövetség tájékoztatása szerint visszalépett a meccstől.

Marozsán szerdán sima vereséget szenvedett egyesben a 22. kiemelt spanyol Alejandro Davidovichtól a 2. fordulóban, míg Fucsovics négy szettben megverte a 16. helyen rangsorolt amerikai Learner Tient.

Utóbbi a 3 óra 41 perces csata után úgy nyilatkozott, hogy mivel pénteken Davidovichcsal kerül szembe, a részéről „nem erőlteti” a párost.

„A párost Fábival részemről nem erőltetném, de ezt közösen kell eldöntenünk, nemsokára találkozom vele, és megbeszéljük.”