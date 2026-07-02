Fucsovics és Marozsán mégsem indul párosban Wimbledonban
Fucsovics Márton és Marozsán Fábián visszalépett a wimbledoni tenisztorna páros versenyétől.
A párizsi olimpián egymás oldalán versenyzett duó a nyitó körben, azaz a 64 között a perui Ignacio Busével és argentin Marco Trungellitivel csapott volna össze 13.30 óra körül, de a magyar szövetség tájékoztatása szerint visszalépett a meccstől.
Marozsán szerdán sima vereséget szenvedett egyesben a 22. kiemelt spanyol Alejandro Davidovichtól a 2. fordulóban, míg Fucsovics négy szettben megverte a 16. helyen rangsorolt amerikai Learner Tient.
Utóbbi a 3 óra 41 perces csata után úgy nyilatkozott, hogy mivel pénteken Davidovichcsal kerül szembe, a részéről „nem erőlteti” a párost.
„A párost Fábival részemről nem erőltetném, de ezt közösen kell eldöntenünk, nemsokára találkozom vele, és megbeszéljük.”
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