Vajon van-e meglepetés a spanyolok Ausztria elleni tizenegyében? – kezdőcsapatok

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

SPANYOLORSZÁG–AUSZTRIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Inglewood, Los Angeles Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Glenn Nyberg (svéd)

SPANYOLORSZÁG: U. Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

A kispadon: Raya, J. García (kapusok), E. García, M. Llorente, Pubill, Grimaldo, Zubimendi, Gavi, Merino, Ruíz, N. Williams, F. Torres, Iglesias, V. Munoz, Pino

AUSZTRIA: A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Wanner, Sabitzer – Gregoritsch. Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

A kispadon: Wiegele, Pentz (kapusok), Affengruber, Friedl, Svoboda, Lienhart, Prass, Chukwuemeka, Ljubicic, Grillitsch, Schöpf, Wimmer, Mwene, Arnautovic, Kalajdzic