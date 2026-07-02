Nemzeti Sportrádió

Vajon van-e meglepetés a spanyolok Ausztria elleni tizenegyében? – kezdőcsapatok

M. B.M. B.
2026.07.02. 19:51
Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 vb 2026 Ausztria Spanyolország
Kihirdették a 16 közé jutásért rendezendő Spanyolország–Ausztria labdarúgó-világbajnoki mérkőzés kezdőcsapatait az érintett szövetségi kapitányok.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
SPANYOLORSZÁG–AUSZTRIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Inglewood, Los Angeles Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Glenn Nyberg (svéd)
SPANYOLORSZÁG: U. Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A kispadon: Raya, J. García (kapusok), E. García, M. Llorente, Pubill, Grimaldo, Zubimendi, Gavi, Merino, Ruíz, N. Williams, F. Torres, Iglesias, V. Munoz, Pino
AUSZTRIA: A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Wanner, Sabitzer – Gregoritsch. Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick
A kispadon: Wiegele, Pentz (kapusok), Affengruber, Friedl, Svoboda, Lienhart, Prass, Chukwuemeka, Ljubicic, Grillitsch, Schöpf, Wimmer, Mwene, Arnautovic, Kalajdzic

 

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