Nemzeti Sportrádió

Szabalenkát megizzasztották a második szettben

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.01. 19:18
Szabalenka bejutott a harmadik fordulóba (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon Arina Szabalenka WTA
Arina Szabalenka a második mérkőzését is két szettben nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyében, ezúttal az amerikai McCartney Kesslert múlta felül.

Arina Szabalenka egy simán megnyert szett után a másodikban visszaesett, pontosabban McCartney Kessler javult fel. Az amerikai teniszező 5:2-re vezetett, majd 5:4-nél két szettlabdához is jutott, de Szabalenka hárította.

A fehérorosz játékos kiharcolta a tie-breaket, ott pedig a harmadik meccslabdáját értékesítette, és készülhet a korábbi Roland Garros-győztes Jelena Ostapenko ellen.

Coco Gauff ellenben nagyon nehezen nyert Solana Sierra ellen. A harmadik szettben az argentin 5:4-re vezetett, és szerválhatott a győzelemért, de Gauff visszabrékelt, és a tie-breakben a maga javára fordította a mérkőzést, két óra nyolc perc alatt biztosítva helyét a harmadik körben. A hetedik kiemelt Claire Liuval találkozik a következő fordulóban.

Meglepetésre búcsúzott az ötödik helyen kiemelt Mirra Andrejeva, aki szettelőnyből kapott ki Barbora Krejcíkovától.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
NŐI EGYES
2. FORDULÓ
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Kessler (amerikai) 6:1, 7:6 (11–9)
Pegula (amerikai, 4.)–Sorribes (spanyol) 7:6 (8–6), 6:1
Krejcíková (cseh)–Andrejeva (orosz, 5.) 4:6, 7:5, 6:4
Gauff (amerikai, 7.)–Sierra (argentin) 6:3, 3:6, 7:6 (10–7)
Muchová (cseh, 10.)–Csang Su-aj (kínai) 6:3, 6:2
Bencic (svájci, 11.)–Vang Szin-jü (kínai) 7:5, 6:0
Oszaka (japán, 14.)–Gaszanova (orosz) 6:4, 6:2
Jovic (amerikai, 16.)–Maria (német) 6:1, 6:2
Kalinszkaja (orosz, 19.)–Parry (francia) 6:4, 3:6, 7:6 (10–8)
Bartunková (cseh)–Siniaková (cseh, 32.) 6:2, 6:4
Ostapenko (lett)–Ruzic (horvát) 6:2, 6:0
Sawangkaew (thaiföldi)–Parks (amerikai) 7:5, 6:0
Kasatkina (ausztrál)–Tjen (indonéz) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4
Liu (amerikai)–Sönmez (török) 7:5, 6:3
Bouzas (spanyol)–Jasztremszka (ukrán) 6:3, 6:7 (1–7), 6:2

 

Wimbledon Arina Szabalenka WTA
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