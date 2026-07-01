Szabalenkát megizzasztották a második szettben

Arina Szabalenka egy simán megnyert szett után a másodikban visszaesett, pontosabban McCartney Kessler javult fel. Az amerikai teniszező 5:2-re vezetett, majd 5:4-nél két szettlabdához is jutott, de Szabalenka hárította.

A fehérorosz játékos kiharcolta a tie-breaket, ott pedig a harmadik meccslabdáját értékesítette, és készülhet a korábbi Roland Garros-győztes Jelena Ostapenko ellen.

Coco Gauff ellenben nagyon nehezen nyert Solana Sierra ellen. A harmadik szettben az argentin 5:4-re vezetett, és szerválhatott a győzelemért, de Gauff visszabrékelt, és a tie-breakben a maga javára fordította a mérkőzést, két óra nyolc perc alatt biztosítva helyét a harmadik körben. A hetedik kiemelt Claire Liuval találkozik a következő fordulóban.

Meglepetésre búcsúzott az ötödik helyen kiemelt Mirra Andrejeva, aki szettelőnyből kapott ki Barbora Krejcíkovától.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NŐI EGYES

2. FORDULÓ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Kessler (amerikai) 6:1, 7:6 (11–9)

Pegula (amerikai, 4.)–Sorribes (spanyol) 7:6 (8–6), 6:1

Krejcíková (cseh)–Andrejeva (orosz, 5.) 4:6, 7:5, 6:4

Gauff (amerikai, 7.)–Sierra (argentin) 6:3, 3:6, 7:6 (10–7)

Muchová (cseh, 10.)–Csang Su-aj (kínai) 6:3, 6:2

Bencic (svájci, 11.)–Vang Szin-jü (kínai) 7:5, 6:0

Oszaka (japán, 14.)–Gaszanova (orosz) 6:4, 6:2

Jovic (amerikai, 16.)–Maria (német) 6:1, 6:2

Kalinszkaja (orosz, 19.)–Parry (francia) 6:4, 3:6, 7:6 (10–8)

Bartunková (cseh)–Siniaková (cseh, 32.) 6:2, 6:4

Ostapenko (lett)–Ruzic (horvát) 6:2, 6:0

Sawangkaew (thaiföldi)–Parks (amerikai) 7:5, 6:0

Kasatkina (ausztrál)–Tjen (indonéz) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4

Liu (amerikai)–Sönmez (török) 7:5, 6:3

Bouzas (spanyol)–Jasztremszka (ukrán) 6:3, 6:7 (1–7), 6:2