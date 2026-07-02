Újabb három légiósától köszönt el a Ferencváros

A héten a Ferencváros labdarúgócsapata már elköszönt az eddig alapembernek számító francia védőtől, Ibrahima Cissétől, aki már az ötödik nyári távozója volt az együttesnek, és a lista most újabb három névvel bővült. A fradi.hu bejelentette, hogy a nigériai Fortune Bassey, a francia-marokkói Ismail Aaneba és a ghánai Shay Shadirac is távozik a klubtól.

A 27 éves csatár, Fortune Bassey 2022 telén érkezett a Ferencvároshoz, a cseh Ceske Budejovicétől vásárolták ki a játékjogát (a Transfermarkt szerint 1.5 millió euróba került), de nem tudott alapemberré válni , összesen 31 mérkőzésen hétszer volt eredményes az FTC-ben, de az első csapatban négy év alatt csak 21 tétmérkőzésen játszott, négy gólt szerzett (az NB I-ben 15 meccsen kettőt), háromszor adták kölcsön, tavaly nyáron Dunaszerdahelyről tért vissza, a 2025–2026-os idényben sem az első, sem a második csapatban nem lépett pályár a Fradiban.

Bassey legutóbb 2024 szeptemberében játszott az FTC első csapatában tétmeccsen (Fotó: fradi.hu, archív)

A 27 éves védő, Ismail Aaneba 2023-ban igazolt az FTC-hez, összesen 15-ször jutott szóhoz, de az első csapatban csak a 2023–2024-es idényben játszott kilenc tétmeccsen (hat NB I-es mérkőzésen), melyeken két gólt szerzett, de azóta nem kapott lehetőséget.

A 22 éves védő, Say Shadirac 2023-ban Ghánából érkezett a Népligetbe, elsősorban az FTC II-ben, illetve a Ferencváros fiókcsapatában, a Soroksár SC-ben játszott. Az első csapatban egyetlen alkalommal lépett pályára, még 2023-ban a Sepsi OSK elleni felkészülési mérkőzésen. Tavaly fél évre kölcsönadták Finnorszgba, de a visszatérése óta nem szerepelt tétmeccsen sem az első, sem a második csapatban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Frankfurt – Németország, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország, ?), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK), Nagy Olivér (Soroksár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor

Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)

Távozók: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), , Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia, szabadon igazolható), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Say Shadirac (ghánai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Cebrail Makreckis (lett-német, Corum FK – Törökország)