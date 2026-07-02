„Kétszer akkora is lehet a hátrányunk” – Hamilton nehéz hétvégére számít

A Ferrari Spanyolországban kissé váratlan győzelmet aratott Lewis Hamilton révén, majd Ausztriába hiába vitt továbbfejlesztett erőforrást, majd szerezte meg kis híján az első rajtsort az időmérőn, a versenyen még a dobogós helyezésekért vívott csatába sem tudott beleszólni. A Scuderia ráadásul a soron következő két helyszínen, Silverstone-ban és Spa-Francorchamps-ban sem számít túl sok jóra, hiszen a motorerőhátránya még inkább kidomborodhat ezen a két pályán.

A Scuderia ugyan Nagy-Britanniába visz fejlesztéseket, és alapvetően a kanyarokban is kiemelkedő az idei évben, ez nem biztos, hogy ellensúlyozni fogja azt, hogy mennyi időt veszít az egyenesekben. A hazai közönség előtt összesen kilenc sikert elérő és ezzel rekordot tartó Hamilton a Brit Nagydíj csütörtöki sajtónapján beszélt arról, mire számít az előtte álló futamhétvégén.

„Korábban is voltak nagyon erős teljesítményeink. A tény azonban az, mint ahogy a futamon is látszott, rengeteg időt veszítünk. Szerintem nagyjából négy tizedet bukunk az egyenesekben. Ezt a hátrányt a kanyarokban nagyon nehéz visszahozni. Alapvetően nagyon jó autónk van. Egyszerűen tovább kell dolgoznunk azon, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle, a lehető legjobb eredményeket érjük el, és annyi pontot szerezzünk, amennyit csak lehet, amíg sikerül ledolgoznunk ezt a lemaradást” – emelte ki.

Hamilton szerint korábbi csapata, a Mercedes az energia visszatöltésében és az elektromos energia leadásában is kimagasló. „Nem arról van szó, hogy ne lennék magabiztos, hanem arról, hogy itt hosszú egyenesek vannak. Úgy vélem, ez lesz az eddigi legszélsőségesebb hétvége az energiafelhasználás szempontjából. Mi, versenyzők is arról beszélünk a közös chatcsoportban, hogy milyen ezen a pályán, és milyen kevés motorerő fog a rendelkezésünkre állni, ki fog fogyni az akkumulátor.”

„Csak néhány kanyar van, ahol visszanyerhetjük az energiát, szóval az MGU-K a kör nagy részében nem fog működni, és valószínűleg emiatt fogunk a leginkább küszködni. Kétszer akkora is lehet a hátrányunk” – ismerte el Hamilton, aki a bajnoki reményekről is beszélt.

„A Mercedes fenomenális csapat. Hihetetlen szinten teljesít, és káprázatos, amikor egy alakulat ennyire összhangban van. Az, amit idén hoztak, és amit véghez vittek, rendkívül komoly teljesítmény. Szerintem óriási erőfeszítésre lesz szüksége bárkinek ahhoz, hogy utolérje őket. De a Red Bullnál is látható, hogy nagyot lépett előre. Az előző versenyen hatalmasat fejlődött. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy Max (Verstappen) is nagy esélyes lesz. Náluk ráadásul a Mercedesével egyenértékű motorerő is rendelkezésre áll, ezért arra számítok, hogy nagyon erősek lesznek.”

„Minden hétvégéből a maximumot kell kihoznunk, és ha lehetséges, talán még kicsit annál is többet, mint amire az autónk teljesítménye alapján képesek lehetnénk. Lesz egy-két helyszín, ahol el fog tűnni a motorerőből fakadó hátrány. Ilyen lesz a Hungaroring is, ahol szorosabb csatára számítok, hiszen nem lesznek hosszú egyenesek. Őszintén szólva több ilyen rövid pályára lenne szükségünk.”

„De szerintem még túl korai erről beszélni. Kimi (Andrea Kimi Antonelli) még mindig sok ponttal vezet, és az előző futamon tovább növelte az előnyét. Ezért is mondtam azt Spielbergben, hogy ez jó kijózanító pofon volt nekünk, de nincs vége, amíg nincs vége. A csapatban minden egyes ember hihetetlenül motivált, és mindenki a lehető legkeményebben dolgozik, ennél többet pedig nem is kérhetnék.”

Az elmúlt időszakban egyértelműen visszaeső Charles Leclerc sem számít könnyű menetre a következő két helyszínen. „Igaz, hogy Ausztriában nem szenvedtünk egészen vasárnapig. De a versenyen már nagyon más volt a helyzet, határozottan küszködtünk. Sikerült több tényezőt is találnunk, ami nagy szerepet játszott a vasárnapi teljesítményünkben, és ezeken változtatni is fogunk. A következő két verseny ugyanakkor nehéz lesz a csapat számára. A legjobb, amit tehetek, hogy leszegett fejjel nyomom tovább, függetlenül attól, éppen hol csatázunk.”