Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor két hét alatt a második trófeáját gyűjtötte be

2026.07.12. 19:54
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Piros Zsombor (Fotó: Getty)
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tenisz Piros Zsombor Jászvásár
Piros Zsombor nyerte meg a 161 ezer dollár (nagyjából 48.7 millió forint) összdíjazású salakpályás challenger tenisztornát a romániai Jászvásáron (Iasi).

A világranglista 169. helyezettje a vasárnapi fináléban a francia Titouan Droguet-vel csapott össze, aki 116. a rangsorban, és a negyedik helyen emelték ki a szervezők. Kettejük összevetésében 2–1-re vezetett a budapesti játékos. Az első szettben egyértelműen a magyar teniszező akarata érvényesült, majd a másodikban brék nélkül jutottak el a rövidítésig, melyben a francia csak két pontot nyert. A találkozó 1 óra 34 percig tartott.

A 26 éves Piros egy hete megnyerte a 97 ezer dollár összdíjazású brassói tornát, Jászvásáron pedig begyűjtötte pályafutása 11. challenger-trófeáját.

ATP-CHALLENGER, JÁSZVÁSÁR (283 347 dollár, salak)
DÖNTŐ
Piros Zsombor–Titouan Droguet (francia, 4.) 6:1, 7:6 (7–2)

 

tenisz Piros Zsombor Jászvásár
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