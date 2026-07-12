Piros Zsombor két hét alatt a második trófeáját gyűjtötte be

A világranglista 169. helyezettje a vasárnapi fináléban a francia Titouan Droguet-vel csapott össze, aki 116. a rangsorban, és a negyedik helyen emelték ki a szervezők. Kettejük összevetésében 2–1-re vezetett a budapesti játékos. Az első szettben egyértelműen a magyar teniszező akarata érvényesült, majd a másodikban brék nélkül jutottak el a rövidítésig, melyben a francia csak két pontot nyert. A találkozó 1 óra 34 percig tartott.

A 26 éves Piros egy hete megnyerte a 97 ezer dollár összdíjazású brassói tornát, Jászvásáron pedig begyűjtötte pályafutása 11. challenger-trófeáját.

ATP-CHALLENGER, JÁSZVÁSÁR (283 347 dollár, salak)

DÖNTŐ

Piros Zsombor–Titouan Droguet (francia, 4.) 6:1, 7:6 (7–2)