Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor döntős Jászvásáron

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.11. 19:51
Piros Zsombor (Fotó: Getty Images)
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tenisz Piros Zsombor Jászvásár
Piros Zsombor két szettben legyőzte a svájci Jérome Kymet, és bejutott a Jászvásáron zajló ATP-tenisztorna vasárnapi döntőjébe.

Piros Zsombor román, bosnyák és argentin rivális búcsúztatásával jutott el a legjobb négy közé, ahol Jérome Kymmel találkozott. A közel két méter magas svájci játékos két francia és egy lengyel ellenfelet búcsúztatott a legjobb négyig tartó útja során.

Az első szettben mindketten hozták az adogatásaikat, bréklabdák pedig csak Kym előtt adódtak, ám ezeket hárította Piros. A tie-breakben a magyar játékos két pontos is nyert fogadóként, míg a saját adogatásai közül csak egyet bukott el.

A második játszmában Piros ismét bréklabdát hárított, majd 3:2-nél elvette Kym adogatását, és brékelőnye kitartott a végéig. A magyar játékos biztos, hogy francia riválissal találkozik, a másik ágon ugyanis Valentin Royer és Titouan Droguet csap össze.

ATP-CHALLENGER, JÁSZVÁSÁR (283 347 dollár, salak)
ELŐDÖNTŐ
Piros (magyar)–Kym (svájci) 7:6 (7–5), 6:3

 

tenisz Piros Zsombor Jászvásár
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