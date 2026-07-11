Piros Zsombor döntős Jászvásáron

Piros Zsombor román, bosnyák és argentin rivális búcsúztatásával jutott el a legjobb négy közé, ahol Jérome Kymmel találkozott. A közel két méter magas svájci játékos két francia és egy lengyel ellenfelet búcsúztatott a legjobb négyig tartó útja során.

Az első szettben mindketten hozták az adogatásaikat, bréklabdák pedig csak Kym előtt adódtak, ám ezeket hárította Piros. A tie-breakben a magyar játékos két pontos is nyert fogadóként, míg a saját adogatásai közül csak egyet bukott el.

A második játszmában Piros ismét bréklabdát hárított, majd 3:2-nél elvette Kym adogatását, és brékelőnye kitartott a végéig. A magyar játékos biztos, hogy francia riválissal találkozik, a másik ágon ugyanis Valentin Royer és Titouan Droguet csap össze.

ATP-CHALLENGER, JÁSZVÁSÁR (283 347 dollár, salak)

ELŐDÖNTŐ

Piros (magyar)–Kym (svájci) 7:6 (7–5), 6:3