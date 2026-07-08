Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: szettet sem veszített a kilencedik kiemelt ellen, elődöntős a szabadkártyás angol teniszező

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.08. 18:45
A világranglista-114. Arthur Fery elődöntőbe jutott Wimbledonban (Fotó: Getty Images)
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ATP tenisz Arthur Fery Alexander Zverev
Hatalmas meglepetésre bejutott a wimbledoni tenisztorna férfi egyes elődöntőjébe Arthur Fery, aki három játszmában verte meg Flavio Cobollit. Következő ellenfele a szintén három szettben továbbjutó Alexander Zverev lesz.
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A világranglista-114. Arthur Fery Damir Dzumhur, Otto Virtanen, Zizou Bergs és Grigor Dimitrov búcsúztatása után jutott el a wimbledoni negyeddöntőig, ahol Flavio Cobolli várt rá.

A 23 éves brit teniszező tündérmeséje a nyolc között is folytatódott: az első szettben kivédekezte Cobolli egyetlen bréklabdáját, 5:4-nél pedig fogadóként játékot nyert. A második játszma elején Cobolli hiába került rögtön brékelőnybe, Fery egyenlített, így a tie-break döntött. Ott a brit két pontot is nyert fogadóként, és egy szettre került a győzelemtől.

A harmadik felvonásban Cobolli játékot sem nyert, Fery így bejutott az elődöntőbe, az Australian Open után újra legyőzve Cobollit. A világranglistán nála alacsonyabban rangsorolt játékos legutóbb 2001-ben került be a négy közé, az akkor 125. Goran Ivanisevic meg is nyerte a viadalt. Az angol teniszezőnek egyébként ez az ötödik Grand Slam-tornája, és korábban kétszer játszhatott a második fordulóban.

Fery a legjobb négy között Alexander Zverevvel találkozik, a legutóbb a Roland Garroson az első Grand Slam-tornáját megnyerő német játékos korábban sosem jutott túl a negyedik fordulón Wimbledonban.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
FÉRFI EGYES
NEGYEDDÖNTŐ
Zverev (német, 2.)–Fritz (amerikai, 6.) 6:4, 6:4, 6:2
Fery (brit)–Cobolli (olasz, 9.) 6:4, 7:6 (7–4), 6:0

ATP tenisz Arthur Fery Alexander Zverev
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