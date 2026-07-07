Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: Stollárék nem bírtak az első kiemelttel a negyeddöntőben

V. H. L.V. H. L.
2026.07.07. 15:32
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Hiába játszottak jól Stollárék, kikaptak esélyesebb ellenfelüktől (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon női páros nyolcaddöntő tenisz Asia Muhammad Stollár Fanny
Jól teniszezett, mégis 6:3, 6:3-ra kikapott a Stollár Fanny, Asia Muhammad kettős az első helyen rangsorolt Katerina Siniaková, Taylor Townsend duótól a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének harmadik fordulójában.

Bár a Stollár Fanny, Asia Muhammad kettős is kiemelt a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében, a nyolcaddöntőben nem ők számítottak favoritnak. Ellenfelük ugyanis a torna legnagyobb esélyese, az 1. helyen kiemelt Katerina Siniaková, Taylor Townsend duó volt, amely tekintélyt parancsoló ranglistás helyezése mellett azzal is dicsekedhetett, hogy az idén Párizsban, a Roland Garroson sem talált legyőzőre.

Az első játszmában ennek ellenére nem mutatkozott jelentős különbség a két páros között, Stollárék és Siniakováék is magabiztosan adogattak, ám a magyar, amerikai kettős egy szervagémet elrontott, ami egyből a szettjébe került: 6:3-mal az együtt háromszoros Grand Slam-győztes duó nyerte meg a felvonást.

A második játszmát a lehető legrosszabbul kezdte honfitársnőnk és amerikai társa, az ellenfél ugyanis egyből brékelt – lehetett kapaszkodni, ha nem akarták, hogy a szett végén gratuláljanak a győztesnek. De sajnos egészen jó statisztikai mutatóik ellenére sem tudtak visszabrékelni, így megismétlődött az első játszma eredménye – Stollár most már minden erejével a vegyes páros elődöntőjére koncentrálhat.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
NŐI PÁROS, 3. FORDULÓ (nyolcaddöntő)
Siniaková, Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Stollár, Muhammad (magyar, amerikai, 16.) 6:3, 6:3

 

Wimbledon női páros nyolcaddöntő tenisz Asia Muhammad Stollár Fanny
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