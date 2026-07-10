Piros Zsombor elődöntős Jászvásáron, sorozatban nyolc győzelemnél tart

Piros Zsombor két játszmában legyőzte az argentin Lautaro Midónt a 161 ezer dollár (nagyjából 48.7 millió forint) összdíjazású salakpályás challenger tenisztorna negyeddöntőjében a romániai Jászvásáron (Iasi).
A világranglistán 169. magyar játékos az első szettben mindössze két gémet veszített az ATP-rangsorban 230. rivális ellen, míg a második játszmát rövidítésben nyerte meg.
A 26 éves Piros sorozatban már nyolc győzelemnél jár, mivel vasárnap megnyerte a 97 ezer dollár összdíjazású brassói tornát, ezzel begyűjtötte pályafutása tizedik challengertrófeáját.
A magyar játékosra a négy között a svájci Jerome Kym (196.) vár.
ATP-CHALLENGER, JÁSZVÁSÁR (283 347 dollár, salak)
Negyeddöntő
Piros Zsombor–Lautaro Midón (argentin) 6:2, 7:6 (7–3)
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