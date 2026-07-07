Serena Williams a US Open előtt még játszana egyesben

Az ausztrál tréner elmondta, hogy az egyesben 23-szoros Grand Slam-győztes, közel négy év kihagyás után visszatért amerikai sztárjátékos a wimbledoni tapasztalatai után döntött így, mert a jelenleg is zajló füves pályás tornán „felvezető” meccs nélkül lépett pályára egyéniben és három játszmában végül kikapott az első fordulóban az ausztrál Maya Jointtól.

„Ez viszont függ attól is, hogy milyen fizikai állapotban lesz” – nyilatkozta Stubbs.

Hozzátette: a wimbledoni, valamint az azt megelőző tornák – amiken párosban játszott – füves borításával ellentétben a kemény borítás Serena Williams számára „nagyobb stabilitást” jelentenek.

„Mindannyian tudjuk, milyen jól játszik kemény pályán. Jelenleg most arra koncentrálunk, hogy a fizikuma visszanyerje a megfelelő szintet, a többit pedig majd meglátjuk” – utalt a jövőre a szakember.

A 44 éves teniszezővel kapcsolatban pedig azt is elmondta, hogy sok minden másra – például a családjára vagy a vállalkozására – is figyelnie kell már, de továbbra is eltökélt célja, hogy még a legjobbak között szerepeljen. Serena Williams múlt héten Wimbledonban a Joint elleni veresége után térdsérülésére hivatkozva visszalépett a női párosok küzdelmétől, amelyben nővérével, Venus Williamsszel indult volna. Serena Williams közel négyéves kihagyás után tért vissza, Wimbledon előtt egyesben nem lépett pályára, csupán párosban játszott kétszer: Londonban nyert, Berlinben kikapott.