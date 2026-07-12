Tour de France: a hőség sem állította meg Mathieu van der Poelt

Fehér napernyők alatt gyülekeztek a résztvevők a Tour de France 9. szakaszának rajtja előtt Malemort városában. Sorozatban kilencedik napja tekertek a kerékpárosok a hatalmas hőségben, a kánikula miatt a szervezők 30 kilométerrel lerövidítették a hullámzó szintrajzú útvonalat. Ez viszont átszabta az előzetes terveket, közelebb került a gyorsasági részhajrá. A Lidl-Trek csapata mindenképp meg akarta őrizni Mads Pedersen zöld trikóját, így a sor kontrollálta a történéseket a hajráig, amelyet meg is nyert a dán kerékpáros, megerősítve első helyét a gyorsasági pontversenyben.

A nap első emelkedője felé haladva sorra küzdöttek a bringások, hogy ki kerüljön be a szökésbe. A Cote de Naves-ra elsőként Valentin Paret-Peintre ért fel, mögötte Matteo Jorgensonnal, de a főmezőny őket sem engedte el. A szűk, meredek és kanyargós erdei úton sorra szakadoztak le, végül az élen egy nyolctagú csoport alakult ki, benne az amerikai bajnok Quinn Simmonsszal, Mathieu van der Poellal és Tom Pidcockkal. Az esélyesek – köztük a sárga trikós Tadej Pogacar – olyan messzire nem engedték el őket, 1:20 perces lemaradással követték a nyolcast, az élen az UAE diktálta a tempót.

Pidcock látványosan bosszankodott, amikor kezdett fél perc körülire apadni az előny 25 kilométerrel a vége előtt. Van der Poel megnyomta az utolsó kategorizált hegyi emelkedőt, mire hárman is felugrottak rá. A peches Pidcock dühösen rugdosta sarkával a hátsó váltóját, a brit versenyző technikai gondokkal küszködött, amit sikeresen megoldott menet közben. A négyesfogat öt kilométer alatt 50 másodpercre növelte a különbséget Pogacar csoportjához képest.

Feltűnt a háttérben a Q36.5 autója, rajta a Pidcocknak szánt cserekerékpárral, de a brit versenyző csak kulacsot kért, maradt a saját kezűleg megreparált bringán. A peloton élén az Ineos irányított, a szökevények viszont jól forogtak, a tíz kilométeres kapu alatt 43 másodperces előnnyel értek át. Egyértelműen Van der Poel tette bele a legtöbb munkát, hogy hazaérjenek, a többiek csak ímmel-ámmal álltak előre vezetni.

Az utolsó kilométeren belül 20 másodpercre apadt a négyes előnye, vészesen közelített a főmezőny, Van der Poel nézelődött hátra sűrűn a nyílegyenes, de meredek úton. A holland nyitotta meg a kis csoportos sprintet – miközben Pidcock ismét a váltójával bajlódott –, és végül megérdemelten nyerte meg a kilencedik szakaszt. A díjátadó ceremónia felé gurulva a holland összetalálkozott Pogacarral. „Nyertél? Gratulálok!” – méltatta mosolyogva a sárga trikós, aki őrzi 2:45 perces előnyét összetettben.

Hétfőn következik a Tour első pihenőnapja.

113. TOUR DE FRANCE

9. szakasz (Malemort–Ussel, 154.6 km): 1. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin) 3:27:51 óra, 2. T. H. Johannessen (norvég, Uno-X) azonos idővel, 3. Pidcock (brit, Q36.5) a. i., …11. Pogacar (szlovén, UAE) 6 másodperc hátrány. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 32:17:04 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 2:42 perc h., 3. Del Toro (mexikói, UAE) 3:27 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 268 pont, 2. Girmay (eritreai, NSN) 223, 3. Merlier (belga, Soudal Quick-Step) 213. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 28 pont, 2. Vingegaard 19, 3. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 16. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Isaac del Toro 32:20:31 óra, 2. Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 7 mp h., 3. Seixas (francia, Decathlon) 28 mp h. A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 96:40:41 óra, 2. UAE 27:08 p h., 3. Visma 36:22 p h.