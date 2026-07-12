Nemzeti Sportrádió

V4 kerékpárverseny: Pannonhalma után Újbányán is kettős MBH-diadal

J. B. J. B.
2026.07.12. 18:52
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Alessandro Verre nyert Szlovákiában (Fotó: facebook.com/v4kerekparverseny)
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kerékpár MBH Bank CSB Telecom Fort V4 kerékpárverseny Dina Márton
Szlovákiában zárult a visegrádi országok közös kerékpárversenye, Újbányán az MBH-s Alessandro Verre szólógyőzelmet aratott, míg a második helyet Dina Márton szerezte meg.

Duplázott a hétvégén az MBH Bank CSB Telecom Fort csapata a visegrádi országok közös kerékpárversenyén. Szombaton Pannonhalmán Luca Cretti diadalmaskodott, egy közel tíz kilométeres szóló után haladt át elsőként a célvonalon az apátságnál. Cretti mögött a második helyen csapattársa, Alessandro Verre érkezett meg, negyedikként Dina Márton ért célba.

„A néhai masszőrömért, Antonio Cattaneóért akartam nyerni.  A temetése napján megígértem a családjának, hogy egyszer sikerül. Tudtam, hogy jönni fog az eredmény. Éreztem, hogy közel vagyok hozzá. A győzelmet meg kell becsülni, mert nem adatik meg mindennap. Csapatként nyertünk, köszönöm a társaknak a rengeteg segítséget” – mondta Cretti a pannonhalmai sikert követően.

Vasárnap Szlovákiában zárult a viadal, az Újbányán és környékén zajló etapon megismételte kiváló szereplését a magyar bejegyzésű pro-team. A mintegy 140 kilométeres etap vége felé, 10 kilométerre a céltól indított mindent eldöntő támadást Alessandro Verre, aki szólóban győzött. Mögötte csapattársa, Dina Márton érkezett meg 31 másodperces lemaradással. Matteo Ambrosini hetedikként, Luca Cretti nyolcadikként ért célba.

„Jól teljesítettük a feladatunkat, a szlovák szakasz nehezebb volt, mint a magyar. A győzelmet Antonio barátomnak ajánlom, aki a napokban házasodott, de a versenyzési kötelezettségeim miatt nem lehettem jelen az esküvőn. Különböző opciókkal vágtunk neki a versenynek, végül Valent Márk ment elöl. A hajrában már az első emelkedőn mind a hatan az élre kerültünk, ezzel is bizonyítva, hogy mennyire koncentráltunk” – értékelt Verre.

„Boldog vagyok az eredményekkel, két fantasztikus napot zártunk – fogalmazott Dina Márton. – Szombaton túl korán indítottam és elszalasztottam egy lehetőséget, vasárnap már okosabban versenyeztem. Győzelemben vagy dobogóban reménykedtem, ezt sikerült elérnünk, csapatként a lehető legjobban játszottuk ki a lapjainkat. Verre ügyesebb volt a végén, de mindenki remekül dolgozott.”

A Team United Shipping versenyzői közül a tavaly összetettben győztes Pelikán János 19. lett a felvidéki szakaszon, Vas Barnabás a 22. helyen végzett. Az összetettet ezúttal a cseh Dominik Neuman nyerte meg.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
V4 kerékpárverseny, szlovákiai szakasz (Újbánya, 138.8 km):
1. Alessandro Verre (olasz, MBH Bank CSB Telecom Fort) 3:25:21 óra
2. Dina Márton (MBH Bank CSB Telecom Fort) 31 másodperc hátrány
3. Patrick Eddy (ausztrál, Team Brennan) 34 mp h.

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Tegnap, 16:52

V4-kerékpárverseny: Dina negyedik, Fetter ötödik, MBH-s olasz siker Pannonhalmán

A magyar időfutambajnok Pelikán János a tizedik helyen zárt.

 

kerékpár MBH Bank CSB Telecom Fort V4 kerékpárverseny Dina Márton
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