V4 kerékpárverseny: Pannonhalma után Újbányán is kettős MBH-diadal

Duplázott a hétvégén az MBH Bank CSB Telecom Fort csapata a visegrádi országok közös kerékpárversenyén. Szombaton Pannonhalmán Luca Cretti diadalmaskodott, egy közel tíz kilométeres szóló után haladt át elsőként a célvonalon az apátságnál. Cretti mögött a második helyen csapattársa, Alessandro Verre érkezett meg, negyedikként Dina Márton ért célba.

„A néhai masszőrömért, Antonio Cattaneóért akartam nyerni. A temetése napján megígértem a családjának, hogy egyszer sikerül. Tudtam, hogy jönni fog az eredmény. Éreztem, hogy közel vagyok hozzá. A győzelmet meg kell becsülni, mert nem adatik meg mindennap. Csapatként nyertünk, köszönöm a társaknak a rengeteg segítséget” – mondta Cretti a pannonhalmai sikert követően.

Vasárnap Szlovákiában zárult a viadal, az Újbányán és környékén zajló etapon megismételte kiváló szereplését a magyar bejegyzésű pro-team. A mintegy 140 kilométeres etap vége felé, 10 kilométerre a céltól indított mindent eldöntő támadást Alessandro Verre, aki szólóban győzött. Mögötte csapattársa, Dina Márton érkezett meg 31 másodperces lemaradással. Matteo Ambrosini hetedikként, Luca Cretti nyolcadikként ért célba.

„Jól teljesítettük a feladatunkat, a szlovák szakasz nehezebb volt, mint a magyar. A győzelmet Antonio barátomnak ajánlom, aki a napokban házasodott, de a versenyzési kötelezettségeim miatt nem lehettem jelen az esküvőn. Különböző opciókkal vágtunk neki a versenynek, végül Valent Márk ment elöl. A hajrában már az első emelkedőn mind a hatan az élre kerültünk, ezzel is bizonyítva, hogy mennyire koncentráltunk” – értékelt Verre.

„Boldog vagyok az eredményekkel, két fantasztikus napot zártunk – fogalmazott Dina Márton. – Szombaton túl korán indítottam és elszalasztottam egy lehetőséget, vasárnap már okosabban versenyeztem. Győzelemben vagy dobogóban reménykedtem, ezt sikerült elérnünk, csapatként a lehető legjobban játszottuk ki a lapjainkat. Verre ügyesebb volt a végén, de mindenki remekül dolgozott.”

A Team United Shipping versenyzői közül a tavaly összetettben győztes Pelikán János 19. lett a felvidéki szakaszon, Vas Barnabás a 22. helyen végzett. Az összetettet ezúttal a cseh Dominik Neuman nyerte meg.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

V4 kerékpárverseny, szlovákiai szakasz (Újbánya, 138.8 km):

1. Alessandro Verre (olasz, MBH Bank CSB Telecom Fort) 3:25:21 óra

2. Dina Márton (MBH Bank CSB Telecom Fort) 31 másodperc hátrány

3. Patrick Eddy (ausztrál, Team Brennan) 34 mp h.