TCR World Tour: Michelisz remek versenyzéssel aratott győzelmet Portugáliában

Michelisz Norbert várhatta az élről a piros lámpák kialvását a második portugáliai verseny előtt, miután az időmérőn tizedikként végző, és így a részben fordított rajtrácsos futamra pole pozíciót szerző Thed Björk három rajthelyes büntetést kapott baleset okozásáért. Az első megméretésen Teddy Clairet-vel ütköző svéd a negyedik pozícióba sorolt vissza, a második helyre Jenson Brickley, míg a harmadikra épp Clairet lépett előre. A bajnoki összetettet vezető Mikel Azcona eközben a tizedik pozícióból várta a rajtot.

Michelisz jól jött el, és megtartotta a vezetést, mögötte Brickley és Clairet harcolt egymással, de nem történt helycsere, mint ahogyan Björk és Viktor Andersson is változatlan sorrendben fordult el. Azcona azonban egy helyet javított Ma Csing-hua kárára.

Míg Michelisz igyekezett némi előnyt kiépíteni az élen a joker-körök miatt, Brickley mögött kisebb vonat alakult ki. Clairet folyamatosan mutogatta magát a Honda mögött, de hátra is kellett figyelnie, mert Björk és Andersson is szorosan tapadt rá.

A negyedik körben több versenyző is amellett döntött, hogy azonnal felhasználja az egyik joker-körét, köztük volt Clairet is, aki átmenetileg az ötödik helyre esett vissza. Brickleyre eközben Björk kezdett el nyomást helyezni, ami remek hírt jelentett Michelisznek, hiszen kissé el tudott lépni az élen, és úgy tudta teljesíteni az első joker-körét, hogy megtartotta az első helyet.

A magyar pilótával egy időben Clairet is teljesítette a kötelességét, ráadásul már a másodikat, így előbbi mögé Björk zárkózott fel, aki el is kezdte lopni a távolságot a Hyundai mögött, igaz, a svéd volt ekkor az egyetlen pilóta, aki még egyetlen joker-kört sem tudott le.

A hatodik körben aztán Stian Paulsen szállt bele a szalagkorlátba, ami miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót. Több pilóta, köztük az élen álló kettős, Michelisz és Björk még épp a korlátozás előtt ment el joker-körre, a magyar a másodikra, míg a svéd az elsőre. Ez kedvező helyzetet teremtett a Hyundai-pilóta számára, hiszen megtartotta a vezetést, míg a mögötte érkező Björknek még fel kellett használnia a második joker-körét.

A korlátozás alatt Clairet alatt megadta magát az autó, míg a vb-éllovas Azcona kénytelen volt megjárni a bokszutcát, és egészen a 12. helyig esett hátra.

A mezőny a nyolcadik kör végén kapott zöld jelzést: Michelisz maradt az élen, s mögötte változatlan sorrendben fordult el Björk, Brickley, Andersson és Comte az első ötösben. A 11. körben Björk kezdett el nyomást helyezni Micheliszre, miközben mögéjük Andersson sorolt be. A svéd folyamatosan mutogatta magát a Hyundai mögött, de ezzel egyre inkább magára húzta az Andersson vezette vonatot.

Björk a 14. körben bement Michelisz mellé, és a két versenyző kissé össze is ért egymással, ám nem történt helycsere közöttük. A kettős a 15. körben újra összecsapott egymással, és ezúttal Andersson is csatlakozott a csatához, előzés azonban most sem történt. Björk egészen az utolsó előtti körig húzta a második joker-kör teljesítését, és végül a hetedik helyig esett vissza.

Michelisz ezzel fellélegezhetett, és a folytatásban már nem engedte ki a kezei közül az első helyet, így az ő győzelmével zárult a második futam. A Hyundai magyar versenyzője ezzel a bajnokságban is feljebb zárkózott, lemaradása 32 pont a listavezető mögött. Másodikként Comte szelte át a célvonalat, aki az utolsó körben előzte meg a sorozatban először dobogóra álló Anderssont, míg az első ötöst az összetett élére visszaálló Urrutia, illetve Ehrlacher tette teljessé.

A hatodik Ma lett, majd Björk, Brickley, Mikael Karlsson, valamint Manuel Fernandes zárta a top 10-et. Azcona végül a tizenkettedik helyen látta meg a kockás zászlót, és visszaesett a második pozícióba a pontversenyben – hátránya 10 pont Urrutia mögött.

Folytatás október 2. és 4. között Dél-Koreában.

A világbajnokság állása kilenc verseny után

1. Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 230 pont

2. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 220 pont

3. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 199 pont

4. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 186 pont

5. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 168 pont

6. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 161 pont

