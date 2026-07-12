Nemzeti Sportrádió

Triatlon: ezüstérmes lett a magyar csapat a mixváltó-világbajnokságon

2026.07.12. 19:08
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Illusztráció (Fotó: Árvai Károly)
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triatlon Szalai Fanni Kropkó Márta Lehmann Csongor Dévay Márk
Ezüstérmet nyert a Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévay Márk, Kropkó Márta összetételű magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó-világbajnokságán vasárnap.

A négyfős együttesek tagjaira fejenként 300 méter úszás, 6.6 kilométer kerékpározás, zárásként pedig 1.6 kilométer futás várt a Hamburg belvárosában kialakított pályán, amelyen a magyarok 1:18:41 órás idővel értek célba és mindössze négy másodperccel maradtak el a győztes francia együttestől. A bronzérmet a brit váltó szerezte meg.

A francia csapat ezzel a sikerrel olimpiai kvótát szerzett a 2028-as Los Angeles-i játékokra.

Bővebben hamarosan...

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„Nagyon jó érzés, hogy ilyen magas szintű versenyen ezt az eredményt el tudtam érni, hálás vagyok mindenkinek, aki segített benne.”

 

triatlon Szalai Fanni Kropkó Márta Lehmann Csongor Dévay Márk
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