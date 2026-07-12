Triatlon: ezüstérmes lett a magyar csapat a mixváltó-világbajnokságon

Ezüstérmet nyert a Lehmann Csongor, Szalai Fanni, Dévay Márk, Kropkó Márta összetételű magyar csapat a triatlonosok hamburgi vegyesváltó-világbajnokságán vasárnap.
A négyfős együttesek tagjaira fejenként 300 méter úszás, 6.6 kilométer kerékpározás, zárásként pedig 1.6 kilométer futás várt a Hamburg belvárosában kialakított pályán, amelyen a magyarok 1:18:41 órás idővel értek célba és mindössze négy másodperccel maradtak el a győztes francia együttestől. A bronzérmet a brit váltó szerezte meg.
A francia csapat ezzel a sikerrel olimpiai kvótát szerzett a 2028-as Los Angeles-i játékokra.
Bővebben hamarosan...
Legfrissebb hírek
Jó hangulatú, izgalmas hétvége vár a triatlonosokra
Egyéb egyéni
2026.07.10. 19:26
Vasi Vasember: Faldum Gábor és Zelinka Gabriella sikere
Egyéb egyéni
2026.07.04. 15:36
Lehmann Csongor: Duplán értékes a mostani győzelmem
Egyéb egyéni
2026.07.01. 13:25
Ezek is érdekelhetik