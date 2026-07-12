Triatlon: ezüstérmes lett a magyar csapat a mixváltó-világbajnokságon

A négyfős együttesek tagjaira fejenként 300 méter úszás, 6.6 kilométer kerékpározás, zárásként pedig 1.6 kilométer futás várt a Hamburg belvárosában kialakított pályán, amelyen a magyarok 1:18:41 órás idővel értek célba és mindössze négy másodperccel maradtak el a győztes francia együttestől. A bronzérmet a brit váltó szerezte meg.

A francia csapat ezzel a sikerrel olimpiai kvótát szerzett a 2028-as Los Angeles-i játékokra.

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