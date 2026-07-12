Kosárlabda: kilencedik helyen zárt az Eb-n az U20-as női válogatott
Az U20-as női kosárlabda-válogatott legyőzte a németeket a helyosztón, így kilencedik lett a livániai Európa-bajnokságon.
Szoros mérkőzésen verte Németországot a kilencedik helyért az U20-as női kosárlabda-válogatott a litvániai Európa-bajnokságon. Magyar Gergely együttese a helyosztó első negyedében hátrány szedett össze, a második játékrészt viszont tíz ponttal nyerte, így vezetett a félidőben. A harmadik negyed ismét a németeké volt, míg az utolsó felvonást egálról kezdték a felek, de hajráztak jobban, és
a mérkőzést 60–57-re megnyerte a magyar válogatott.
U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA
A 9. helyért
Magyarország–Németország 60–57 (13–17, 18–8, 10–16, 19–16)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.
A 9. helyért
Magyarország–Németország 60–57 (13–17, 18–8, 10–16, 19–16)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.
(Kiemelt képünk forrása: FIBA)
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