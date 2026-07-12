Kosárlabda: kilencedik helyen zárt az Eb-n az U20-as női válogatott

Szoros mérkőzésen verte Németországot a kilencedik helyért az U20-as női kosárlabda-válogatott a litvániai Európa-bajnokságon. Magyar Gergely együttese a helyosztó első negyedében hátrány szedett össze, a második játékrészt viszont tíz ponttal nyerte, így vezetett a félidőben. A harmadik negyed ismét a németeké volt, míg az utolsó felvonást egálról kezdték a felek, de hajráztak jobban, és

a mérkőzést 60–57-re megnyerte a magyar válogatott.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA

A 9. helyért

Magyarország–Németország 60–57 (13–17, 18–8, 10–16, 19–16)

A mérkőzés jegyzőkönyve



Az U20-as női válogatott kerete:

Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti. A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.

(Kiemelt képünk forrása: FIBA)