Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: kilencedik helyen zárt az Eb-n az U20-as női válogatott

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2026.07.12. 17:22
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Címkék
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Az U20-as női kosárlabda-válogatott legyőzte a németeket a helyosztón, így kilencedik lett a livániai Európa-bajnokságon.

Szoros mérkőzésen verte Németországot a kilencedik helyért az U20-as női kosárlabda-válogatott a litvániai Európa-bajnokságon. Magyar Gergely együttese a helyosztó első negyedében hátrány szedett össze, a második játékrészt viszont tíz ponttal nyerte, így vezetett a félidőben. A harmadik negyed ismét a németeké volt, míg az utolsó felvonást egálról kezdték a felek, de hajráztak jobban, és

a mérkőzést 60–57-re megnyerte a magyar válogatott.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA
A 9. helyért
Magyarország–Németország 60–57 (13–17, 18–8, 10–16, 19–16)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.

Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.

(Kiemelt képünk forrása: FIBA)

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