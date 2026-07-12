Kapitányból versenyző, versenyzőből kormányos lett az evezős ob zárónapján

Akadtak érdekességek a szegedi országos bajnokság utolsó napján is. A férfiaknál a könnyűsúlyú egypár megnyerése után a kétpárevezősöknél is az Eb-induló Tamás Bence diadalmaskodott Wagner Áronnal, míg a normál súlyú négypárevezősöknél azok a szegediek, akik közül a Hajdú testvérek, András és Márton a nyitó napon a kétpár aranyát is megszerezték. A nyolcasoknál Simon Béla szövetségi kapitány is hajóba ült, hogy a szolnokiakat erősítse, azonban meg kellett elégednie a második hellyel, ugyanis a csepeliek három másodperccel megelőzték őket.

A női könnyűsúlyúaknál Bene Dorottya és Alliquander Anna volt az egyeduralkodó: előbbi négy, utóbbi három aranyat szerzett, hogy aztán beüljenek az ezüstérmes nyolcasba is, akik között viszont a győriek nyertek. Azonban még őket is túlteljesítette Gadányi Zoltána, aki az MTK négypárevezősének tagjaként már az ötödik idei ob-címét ünnepelhette, s aztán ő is ott volt a nyolcas döntőjében, azonban nem versenyzőként, hanem kormányosként lett bronzérmes.

Összességében a felnőttszámokat tekintve az MTK volt a legeredményesebb öt bajnoki címmel (Gadányi ugye mind az ötnek részese volt), a Danubius NHE és a Győri AC négy-négy, a Szegedi VSE, a Szolnoki Sportcentrum és a VVSI két-két, a Budapest EE, a Csepeli EK és a Ferencvárosi EC egy-egy aranyérmet szerzett.

EVEZŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZEGED

Férfiak. Könnyűsúlyú kétpár. Országos bajnok: Wagner Áron, Tamás Bence (VVSI, edző: Vida Erik) 6:44.08 perc, 2. Miskolci Dániel, Galcsó Vencel (Ferencvárosi EC) 6:45.73, 3. Horváth Dávid, Bencsics Kornél (Győri AC) 7:07.89. Négypár. Ob: Szegedi VSE (Moór Ádám, Rácz Gergő, Hajdú András, Hajdú Márton, edző: Dani Zsolt) 6:13.29, 2. VVSI (Cser László, Pusztai László, Grozev Erik, Orisek László) 6:14.42, 3. Ferencvárosi EC (Fehér Norbert, Nyéki Gyula, Szentpáli Gergő, Szentpáli Balázs) 6:15.62. Nyolcas. Ob: Csepeli EK (Zudor Marcell, Kaluber Zénó, Szász Gergely, Szigeti Ferenc, Koncsik Dominik, Lőrinczi Ede, Juhász Tamás, Boros Olivér, kormányos: Kaluber Anna, edző: Kerekes Krisztián) 5:53.14, 2. Szolnoki Sportcentrum (Simon Béla, Pomázi Bálint, Furkó Kálmán, Nagy Attila, Juhász Adrián, Pálmai Ágoston, Kalmár Áron, Szabó Márton, kormányos: Furkó Panna) 5:56.36, 3. Danubius NHE (Pajor Krisztián, Domokos Mátyás, Bridge Henry, Kühne Mikes, Nagy Márk, Nagy Botond, Bene Barnabás, Szöllősi Balázs, kormányos: Kovácsy Abigél) 5:57.74.

Nők. Könnyűsúlyú kétpár. Ob: Alliquander Anna, Bene Dorottya (Danubius NHE, edző: Ficsor László) 7:50.22, 2. Seller-Dombovári Zorka, Csepel Zsófia (Vác VEC) 7:54.61, 3. Furkó Panna, Kiss Csende (Szolnoki SC) 8:02.20. Négypár. Ob: MTK (Horváth Hanga, Strochmayer Maja, Gadányi Zoltána, Bagdács Szonja, edző: Polivka Dóra) 6:45.13, 2. Győri AC (Fehérvári Eszter, Bencsics Hella, Rádai Bianka, Mózes Mira) 6:46.66, 3. Budapest EE (Ruzsicska Petra, Kovács Lujza, Demkó Janka, Preil Vivien) 6:47.85. Nyolcas. Ob: Győri AC (Bencsics Hella, Fehérvári Eszter, Füzi Boglárka, Romsics Lili, Rádai Bianka, Csemniczki Dorina, Mózes Mira, Holpert Eszter, kormányos: Jakabovits Dániel, edző: Bíró-Lakó Szandra, Krenák Mihály) 6:38.90, 2. Danubius NHE (Bene Dorottya, Alliquander Anna, Gedeon Anna, Buday Anna, Csányi Petra, Schrieber Anna, Szűcs Hanga, Antal Magdaléna, kormányos: Ficsor Noémi) 6:42.03, 3. MTK (Veres Viktória, Fiák Lilla, Szepesi Anna, Szabó Dorka, Markó Lilla, Bagdács Szonja, Horváth Hanga, Strochmayer Maja, kormányos: Gadányi Zoltána) 6:49.12