Nemzeti Sportrádió

Kiss Norbert duplázott vasárnap a Nürburgringen

2026.07.12. 17:18
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Kiss Norbert ismét parádézott (Fotó: facebook.com/kissnorbidriver)
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Kiss Norbert Nürburgring kamion Eb
Mindkét futamot megnyerte a címvédő és hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamionos Eb idei harmadik állomásának vasárnapi napján a Nürburgringen, ezzel tovább növelte az előnyét az összetettben.

A 41 éves szombathelyi pilóta a kora délelőtti órákban rendezett időmérő edzésen megint megszerezte az első rajtkockát a nap első, vagyis a hétvége harmadik futamára. A mostani szezonban ez volt Kiss Norbert hatodik pole pozíciója, azaz rajta kívül egyelőre senki sem tudott időmérőt nyerni.

A délben rajtolt versenyen a magyar Eb-címvédő sikere egy pillanatra sem forgott veszélyben, a tőle megszokott módon nagyszerűen startolt, majd az első kanyarban megőrizte a vezető pozíciót, s innentől az előnyét folyamatosan növelve diadalmaskodott a 12 körös viadalon.

A részben fordított rajtrácsos délutáni futamon Kissnek a nyolcadik helyről kellett indulnia, de már az ötödik kanyar után az élen állt. Kellett ehhez némi szerencse is, a második kanyarban ugyanis az előtte haladók közül többen is összeakadtak, Kiss ekkor a pálya bal oldalán elszáguldva tudta kikerülni az ütközést, ezzel egyben feljött másodiknak. Éllovas riválisa azonban szinte rögtön ezután elnézett egy féktávot, lecsúszott az ideális ívről, így a magyar pilótának nagyon könnyű dolga volt, hogy átvegye a vezetést. Kiss innentől kezdve nem hibázott, simán nyerte a nürbürgringi negyedik versenyt is, és jelentős mennyiségű pontot gyűjtött, mivel a szombati első futamon szintén győzött, a második viadalon pedig negyedik volt.

Kiss Norbert három forduló után 163 ponttal áll az összetett élén, második a spanyol Antonio Albacete 101-gyel, harmadik a német Sascha Lenz szintén 101 ponttal.

A gyorsasági kamionos Eb idei szezonja augusztus utolsó hétvégéjén folytatódik a csehországi Mostban.

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A gyorsasági kamion Eb németországi fordulója vasárnap újabb időmérő edzéssel, majd a hétvége harmadik és negyedik futamával folytatódik a Nürburgringen.

 

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