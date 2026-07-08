Novak Djokovics maratoni csatában harcolta ki a wimbledoni elődöntőt

Míg Jannik Sinner kedden három szettben továbbjutott Jan-Lennard Struff ellen, Novak Djokovics és Félix Auger-Aliassime jóval kiegyenlítettebb csatát vívott egymással.

A két teniszező mindhárom eddigi meccsét 2022-ben vívta, ezekből kettőt a szerb, egyet a kanadai nyert. A wimbledoni viadal első játszmájában mindketten biztosan hozták a szerváikat, Djokovics 5:4-es előnynél két játszmalabdát is elhibázott, így a tie-break döntött. Ott az első hat pontból négy brékpont született, utána azonban sokáig mindketten hozták a szerváikat. 11–10-nél Djokovics fogadóként nyert újabb pontot, amivel szettelőnybe került.

A másodikban Auger-Aliassime 4:3-nál értékesítette az egyetlen bréklabdáját a játszmában, a következő játékban pedig Djokovics előtt hiába adódtak bréklehetőségek, a kanadai kiegyenlített. A harmadik felvonás elején Auger-Aliassime nem tudott élni a bréklabdájával, 3:2-nél viszont Djokovics brékelt, így újra szettelőnybe került a hetedik kiemelt. A negyedik szettben Djokovics brékkel kezdett, de nem tudta megtartani az előnyét, észak-amerikai ellenfele kiharcolta a tie-breaket, és három fogadóként megnyert ponttal ismét egyenlített.

A maratoni csata ötödik játszmájában mindketten hozták az adogatásaikat, bréklabdája csak Djokovicsnak volt, de a háromból egyiket sem értékesítette. Ezen a mérkőzésen a harmadik tie-break is eljött, ott Auger-Aliassime csak egy, míg Djokovics négy pontot nyert fogadóként. A szerb kiválóság így több mint öt órán át tartó csatában jutott tovább, és készülhet Jannik Sinner ellen.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES

NEGYEDDÖNTŐ

Djokovics (szerb, 7.)–Auger-Aliassime (kanadai, 3.) 7:6 (12–10), 3:6, 6:3, 6:7 (4–7), 7:6 (10–4)

Korábban

Sinner (olasz, 1.)–Struff (német) 7:5, 7:6 (7–4), 6:3

4. FORDULÓ

Zverev (német, 2.)–Lehecka (cseh, 13.) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8–6)