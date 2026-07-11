Megvált edzőjétől az ATP-világranglista negyedikje

Megvált edzőjétől a tenisz-világranglistán negyedik Félix Auger-Aliassime.
A 25 éves kanadai játékos közösségi oldalán azt írta: csaknem tízévnyi közös munka után úgy döntöttek Frédéric Fontanggal, hogy a wimbledoni volt az utolsó közös tornájuk.
„Tizenhat éves korom óta irányította a fejlődésemet és segített abban, hogy hihetetlen pillanatokat éljek át ebben a sportágban. Pályafutásom legnehezebb részében is mellettem volt” – fogalmazott ki Auger-Aliassime, aki a wimbledoni negyeddöntőben több mint ötórás csatában kapott ki a szerb Novak Djokovicstól.
A 25 éves kanadai játékos kilenc ATP-trófeát szerzett Fontang irányításával, s pályafutása legjobbjaként jelenleg negyedik a világranglistán.
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