Megvált edzőjétől az ATP-világranglista negyedikje

A 25 éves kanadai játékos közösségi oldalán azt írta: csaknem tízévnyi közös munka után úgy döntöttek Frédéric Fontanggal, hogy a wimbledoni volt az utolsó közös tornájuk.

„Tizenhat éves korom óta irányította a fejlődésemet és segített abban, hogy hihetetlen pillanatokat éljek át ebben a sportágban. Pályafutásom legnehezebb részében is mellettem volt” – fogalmazott ki Auger-Aliassime, aki a wimbledoni negyeddöntőben több mint ötórás csatában kapott ki a szerb Novak Djokovicstól.

A 25 éves kanadai játékos kilenc ATP-trófeát szerzett Fontang irányításával, s pályafutása legjobbjaként jelenleg negyedik a világranglistán.