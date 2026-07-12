Molnár Martin az ausztriai dobogós helyezéssel harmadik a brit Formula–3 pontversenyében

A 17 éves pilóta menedzsmentjének vasárnapi közleménye szerint Molnár a spielbergi pályán az első időmérőt az élen zárta, a második kvalifikáción pedig második lett, így a hétvége első versenyét az első rajtkockából, a második futamot pedig a második pozícióból kezdhette. A rajtok azonban nem sikerültek jól a magyar pilótának, akinek a tempója elegendő volt ahhoz, hogy az élmezőnyben küzdjön, de az első viadalon így is negyedikként zárt, majd az egyik rivális utólagos büntetése miatt „megörökölte” a harmadik helyezést. A második viadalon szintén a harmadik pozícióért csatázott Molnár, ám végül meg kellett elégednie a negyedik hellyel.

A hétvégét záró harmadik versenyt a magyar pilóta a 11. rajtkockából kezdte, s nagyszerűen versenyezve, néhány szép előzést is bemutatva a negyedik pozícióban végzett.

„Jól indult a hétvége a pole pozícióval, de már akkor is tudtam, hogy a pálya jellegéből adódóan nehéz lesz megtartani az első helyet. Az ugyanakkor bosszant, hogy az első és a második futamon sem rajtoltam jól, előbbin ráadásul mindkét biztonsági autós újraindításnál elkövettem ugyanazt a hibát. Dühös voltam magamra és elhatároztam, hogy ez többé nem fog előfordulni – értékelt Molnár. – A második futamon szintén nem olyan volt a rajtom, mint amilyet szerettem volna, végül pedig itt sem jött össze a várt eredmény. Szerencsére volt még hátra egy versenyen, amelyen sok minden történt, sikerült kimaradnom néhány meleg helyzetből és összességében jó versenyt teljesítettünk néhány szép előzéssel. Nem vagyok elégedett, hiszen kétszer rajtoltam az első sorból és egyszer sem sikerült ott végeznem, ahol szerettem volna. Maradt bennem hiányérzet, viszont a harmadik verseny valamelyest kárpótolt. Most erre koncentrálok, hogy pozitív gondolatokkal tekintsek a szezon hátralevő részére.”

A GB3 idénye augusztus első hétvégéjén Silverstone-ban folytatódik az ötödik fordulóval. Négy hétvége után az összetettben az olasz Nikita Bedrin vezet 319 ponttal, második a spanyol Lucas Fluxá (213), harmadik pedig Molnár Martin (206).