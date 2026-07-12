Vb 2026: beszólt a franciáknak a volt spanyol miniszterelnök, nem maradt el a válasz

Komoly felháborodást váltott ki a korábbi spanyol miniszterelnök, Mariano Rajoy véleménye, miután azt írta az egyik, világbajnokságról szóló publicisztikájában, hogy a francia labdarúgó-válogatott „franciák nélkül játszik” a tornán.

A 2011 és 2018 között hivatalban lévő konzervatív politikus az El Debaténak írt elemző cikkében tért ki a franciákra és a csapat összetételére. Rajoy elismerte ugyan, hogy a francia gárda első rangú kerettel rendelkezik és teljes joggal a torna egyik legnagyobb esélyese, ugyanakkor hozzátette: „de franciák nélkül”.

A megjegyzést sokan úgy értelmezték, hogy Rajoy a francia válogatott bevándorló hátterű vagy egykori francia gyarmatokhoz kötődő játékosaira célzott. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Didier Deschamps 26 fős vb-keretéből mindössze hárman születtek Franciaországon kívül: Michael Olise Londonban, Marcus Thuram Parmában, míg Brice Samba a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

A politikus gondolatai Spanyolországban és Franciaországban is heves reakciókat váltottak ki. A spanyol kormánypárt EP-képviselője, José Cepeda rasszistának és idegengyűlölőnek nevezte Rajoy szavait, kiemelve, hogy szégyenletesnek tartja a volt miniszterelnök megnyilvánulását.

Franciaországban szintén nagy visszhangot kapott az ügy. A nők és férfiak közötti egyenlőségért, valamint a diszkrimináció elleni küzdelemért felelős miniszteri delegált, Aurore Bergé a hivatalos X-oldalán azt írta: „A rasszista megnyilvánulások elfogadhatatlanok. Ideje, hogy véget vessünk ennek, és a sport ismét arról szóljon, amiről kell: a tehetségről, nem pedig bármi másról.”

„Anélkül, hogy vitába bocsátkoznék, érdemes emlékeztetni a tényekre: a francia válogatott valamennyi játékosa francia állampolgár. A 26 fős keretből 23-an születtek Franciaországban, de a külföldön született három játékos is francia” – foglalt állást a spanyolországi francia nagykövetség.