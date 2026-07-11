Szombati sportműsor: Norvégia–Anglia és Argentína–Svájc negyeddöntő a futball-vb-n
JÚLIUS 11., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap, 3.00: Argentína–Svájc, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
11.00: Paksi FC–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
11.00: Kisvárda–Kazincbarcika (NB II)
11.00: MTK Budapest–Cserkaszi LNZ (ukrán), Kranjska Gora
13.30: Vasas–Kecskeméti TE (NB II)
14.00: ZTE–FC Slovácko (cseh), Catez
17.00: Mezőkövesd (NB II)–Nyíregyháza Spartacus
17.00: Monor SE (NB III)–Kispest-Honvéd
17.00: Puskás Akadémia–FC Blau-Weiss Linz (osztrák II.), Geinberg
17.30: Koper (szlovén)–MTK Budapest, Ljubljana
18.00: DVTK (NB II)–Újpest
SKÓCIA
Ligakupa
18.30: Stirling Albion–Dundee United (Tv: Match4)
U19-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, WALES
Döntő, Wrexham
20.00: Spanyolország–Németország (Tv: M4 Sport+)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság
3. forduló, Nürburgring
10.00 és 15.15: 1. és 2. futam (Tv: Match4)
TCR
16.30: időmérő, Vila Real (Tv: Sport2)
NASCAR Truck Series
19.00: LiUNA 150 (Tv: Arena4)
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Vasárnap 1.00: Focused Health 250 (Tv: Max4)
BASEBALL
MLB
20.15: Minnesota Twins–Los Angeles Angels (Tv: Sport1)
DARTS
PDC EUROPEAN TOUR, 10. ÁLLOMÁS, LEVERKUSEN
13.00 és 19.00: 2. nap (Tv: Max4)
EGYETEM
10.00: a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem nyári diplomaátadója, Dr. Koltai Jenő Sportközpont, Csörsz utca 2-4.
EVEZÉS
Országos bajnokság, Szeged
8.00: előfutamok
14.40: döntők
GOLF
PGA Tour
22.00: Kentucky Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Világkupa, Montreal
0.01: előfutamok
15.00: középfutamok
19.00: döntők
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
8. szakasz
13.15: Périgueux–Bergerac, 180.4 km (Tv: Eurosport1 – 14.40-től M4 Sport is)
V4 körverseny, magyar szakasz
11.30: Pannonhalma–Pannonhalma, 161.3 km
Mountain bike, világkupa, Vallnord Pal-Arinsal
12.15: nők, downhill (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
U20-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA
10.45: Bosznia-Hercegovina–Svédország (Tv: Sport1)
13.15: Szlovénia–Csehország (Tv: Sport1)
15.45: Portugália–Franciaország (Tv: Sport1)
18.15: Lengyelország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Német GP, Sachsenring
10.45: Moto GP, időmérő (Tv: Arena4)
12.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
13.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
SPORTMÁSZÁS
World Series, Chamonix
21.00: férfiak és nők, gyorsasági mászás, döntő (Tv: Eurosport1)
SZNÚKER
Championship League
12.00 és 17.30: 18. nap (Tv: Sport2)
TENISZ
ANGOL NYÍLT BAJNOKSÁG, WIMBLEDON
Női egyes, döntő
17.00: Karolína Muchová (cseh, 10.)–Linda Nosková (cseh, 9.) (Tv: Eurosport2)
Férfi páros, döntő
14.00: Heliövaara, Patten (finn, brit, 1.)–Arévalo, Pavic (salvadori, horvát, 6.) (Tv: Eurosport2)
ATP 250-es torna, Gstaad
10.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 250-es torna, Umag
16.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-es torna, Athén
15.00: egyes, selejtező, 1. forduló
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 5. állomás, Hamburg
13.15: férfi verseny (Lehmann Csongor, Dévay Márk, Kropkó Márton, Kovács Gyula) (Tv: M4 Sport)
15.00: női verseny (Szalai Fanni) (Tv: M4 Sport+)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Szalai Kristóf, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Kinek szurkol a magyar? – új vb-rovatunk
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla. Szerkesztő: Bera Emese
15.00: Összefoglaló a labdarúgó-vb legutóbbi játéknapjáról
16.00: 70 éves Herczeg András, aki BL-főtáblára juttatta a DVSC labdarúgócsapatát
17.00: Diplomaátadás a Testnevelési Egyetemen
17.20: Nemzeti sportkrónika
18.00: Somodi Bencével értékeljük a futball-vb kapusait
19.00: Interjú a korábbi ETO-játékossal, Koltai Tamással
20.00: Újratöltve – emlékezetes meccsek a labdarúgó-vb-kről
21.00: Sporthely – kajakozás a Dunán
22.00: Napi aktualitások
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával
23.00: Közvetítés a Norvégia–Anglia világbajnoki negyeddöntőről. Kommentátor: Katona László, Jó András. Szakértő: Wukovics László
3.00: Közvetítés az Argentína–Svájc világbajnoki negyeddöntőről. Kommentátor: Szalai Kristóf, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László