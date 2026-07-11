Szombati sportműsor: Norvégia–Anglia és Argentína–Svájc negyeddöntő a futball-vb-n

JÚLIUS 11., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 3.00: Argentína–Svájc, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

11.00: Paksi FC–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

11.00: Kisvárda–Kazincbarcika (NB II)

11.00: MTK Budapest–Cserkaszi LNZ (ukrán), Kranjska Gora

13.30: Vasas–Kecskeméti TE (NB II)

14.00: ZTE–FC Slovácko (cseh), Catez

17.00: Mezőkövesd (NB II)–Nyíregyháza Spartacus

17.00: Monor SE (NB III)–Kispest-Honvéd

17.00: Puskás Akadémia–FC Blau-Weiss Linz (osztrák II.), Geinberg

17.30: Koper (szlovén)–MTK Budapest, Ljubljana

18.00: DVTK (NB II)–Újpest

SKÓCIA

Ligakupa

18.30: Stirling Albion–Dundee United (Tv: Match4)

U19-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, WALES

Döntő, Wrexham

20.00: Spanyolország–Németország (Tv: M4 Sport+)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság

3. forduló, Nürburgring

10.00 és 15.15: 1. és 2. futam (Tv: Match4)

TCR

16.30: időmérő, Vila Real (Tv: Sport2)

NASCAR Truck Series

19.00: LiUNA 150 (Tv: Arena4)

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

Vasárnap 1.00: Focused Health 250 (Tv: Max4)

BASEBALL

MLB

20.15: Minnesota Twins–Los Angeles Angels (Tv: Sport1)

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, 10. ÁLLOMÁS, LEVERKUSEN

13.00 és 19.00: 2. nap (Tv: Max4)

EGYETEM

10.00: a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem nyári diplomaátadója, Dr. Koltai Jenő Sportközpont, Csörsz utca 2-4.

EVEZÉS

Országos bajnokság, Szeged

8.00: előfutamok

14.40: döntők

GOLF

PGA Tour

22.00: Kentucky Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Világkupa, Montreal

0.01: előfutamok

15.00: középfutamok

19.00: döntők

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

8. szakasz

13.15: Périgueux–Bergerac, 180.4 km (Tv: Eurosport1 – 14.40-től M4 Sport is)

V4 körverseny, magyar szakasz

11.30: Pannonhalma–Pannonhalma, 161.3 km

Mountain bike, világkupa, Vallnord Pal-Arinsal

12.15: nők, downhill (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

U20-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

10.45: Bosznia-Hercegovina–Svédország (Tv: Sport1)

13.15: Szlovénia–Csehország (Tv: Sport1)

15.45: Portugália–Franciaország (Tv: Sport1)

18.15: Lengyelország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Német GP, Sachsenring

10.45: Moto GP, időmérő (Tv: Arena4)

12.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

13.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

SPORTMÁSZÁS

World Series, Chamonix

21.00: férfiak és nők, gyorsasági mászás, döntő (Tv: Eurosport1)

SZNÚKER

Championship League

12.00 és 17.30: 18. nap (Tv: Sport2)

TENISZ

ANGOL NYÍLT BAJNOKSÁG, WIMBLEDON

Női egyes, döntő

17.00: Karolína Muchová (cseh, 10.)–Linda Nosková (cseh, 9.) (Tv: Eurosport2)

Férfi páros, döntő

14.00: Heliövaara, Patten (finn, brit, 1.)–Arévalo, Pavic (salvadori, horvát, 6.) (Tv: Eurosport2)

ATP 250-es torna, Gstaad

10.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 250-es torna, Umag

16.00: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-es torna, Athén

15.00: egyes, selejtező, 1. forduló

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 5. állomás, Hamburg

13.15: férfi verseny (Lehmann Csongor, Dévay Márk, Kropkó Márton, Kovács Gyula) (Tv: M4 Sport)

15.00: női verseny (Szalai Fanni) (Tv: M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Szalai Kristóf, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Kinek szurkol a magyar? – új vb-rovatunk

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla. Szerkesztő: Bera Emese

15.00: Összefoglaló a labdarúgó-vb legutóbbi játéknapjáról

16.00: 70 éves Herczeg András, aki BL-főtáblára juttatta a DVSC labdarúgócsapatát

17.00: Diplomaátadás a Testnevelési Egyetemen

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.00: Somodi Bencével értékeljük a futball-vb kapusait

19.00: Interjú a korábbi ETO-játékossal, Koltai Tamással

20.00: Újratöltve – emlékezetes meccsek a labdarúgó-vb-kről

21.00: Sporthely – kajakozás a Dunán

22.00: Napi aktualitások

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával

23.00: Közvetítés a Norvégia–Anglia világbajnoki negyeddöntőről. Kommentátor: Katona László, Jó András. Szakértő: Wukovics László

3.00: Közvetítés az Argentína–Svájc világbajnoki negyeddöntőről. Kommentátor: Szalai Kristóf, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László