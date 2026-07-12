Nemzeti Sportrádió

Csaknem tízmilliárd dollárért cserél tulajdonost az NFL-bajnok Seattle Seahawks

I. SZ.I. SZ.
2026.07.12. 18:08
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Jody Allen (balra) megtalálta a megfelelő pillanatot, hogy eladja a Seattle Seahawksot, amelynek az árát jótékony célra fordítják (Fotó: Getty Images)
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San Francisco 49ers NFL Portland Trail Blazers Seattle Seahawks
Minden idők második legnagyobb összegéért cserél tulajdonost a Super Bowl-győztes Seattle Seahawks, amelynek 9.612 milliárd dolláros eladásáról állapodott meg a jelenlegi tulajdonos.

A klubot 1997-ben felvásárló Paul G. Allen 2018-as halála óta a Microsoft társalapítójának befektetőtársasága birtokolta azt, és a februári Super Bowl megnyerése után bocsátotta áruba.

Most sikerült megegyeznie Vinod Khosla milliárdossal, a szintén az NFL-ben (sőt, a Seahawkshoz hasonlóan a Nemzeti főcsoport Nyugati divíziójában) szereplő San Francisco 49ers résztulajdonosával. A csaknem 14 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Khoslának a liga augusztusi üléséig meg kell szabadulnia a San Franciscó-i részesedésétől, csak utána lehet a seattle-i csapat többségi tulajdonosa.

A 9.612 milliárd dollár a legmagasabb összeg, amelyért NFL-klub valaha tulajdonost vált, legutóbb, 2023-ban a Washington Commanderst adták el 6.05 milliárdért. Ennél többet csak a Los Angeles Lakersért fizettek, a kosárlabdaklub tavaly 10 milliárdért cserélt gazdát.

Paul Allen 1997-ben 200 millió dollárért vette meg a Seahawksot, amely neki köszönhetően maradhatott Seattle-ben, és nem költözött át Kaliforniába. Az életében kétmilliárd dollárt jótékony célokra adományozó Allen halála óta nővére, Jody Allen intézte a klubtulajdonosi teendőket, és testvére végakaratának tesz eleget azzal, hogy a tavaly 4.5 milliárdért új tulajdonosnak értékesített, NBA-ben szereplő Portland Trail Blazers után a Seahawksot is azért adja el, hogy a bevételt szintén jótékony célokra fordítsa.

 

San Francisco 49ers NFL Portland Trail Blazers Seattle Seahawks
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