Gálfi kiesett az első fordulóban a jászvásári tenisztornán

Gálfi Dalma kiesett az első fordulóban a romániai Jászvásáron zajló, 283 ezer dollár (88.4 millió forint) összdíjazású salakpályás női tenisztornán.
A világranglistán 137. magyar játékos az egyiptomi Majar Seriffel (97.) találkozott kedden, de nem tudott javítani a mérlegén, hatodik egymás elleni összecsapásukon ötödször maradt alul.
A meccset ugyan Gálfi kezdte jobban, 2:0-ra ellépett, ezután azonban már csak az afrikai teniszező nyert játékot. Az első szettet 42, a másodikat pedig mindössze 35 perc alatt söpörte be, így ő jutott a nyolcaddöntőbe.
1. forduló (a 16 közé jutásért)
Majar Serif (egyiptomi)–Gálfi Dalma 6:2, 6:0
Később
17.00 körül: Udvardy Panna (5.)–Leyre Romero (spanyol)
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