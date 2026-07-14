Gálfi kiesett az első fordulóban a jászvásári tenisztornán

A világranglistán 137. magyar játékos az egyiptomi Majar Seriffel (97.) találkozott kedden, de nem tudott javítani a mérlegén, hatodik egymás elleni összecsapásukon ötödször maradt alul.

A meccset ugyan Gálfi kezdte jobban, 2:0-ra ellépett, ezután azonban már csak az afrikai teniszező nyert játékot. Az első szettet 42, a másodikat pedig mindössze 35 perc alatt söpörte be, így ő jutott a nyolcaddöntőbe.

1. forduló (a 16 közé jutásért)

Majar Serif (egyiptomi)–Gálfi Dalma 6:2, 6:0

Később

17.00 körül: Udvardy Panna (5.)–Leyre Romero (spanyol)