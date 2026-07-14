Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna háromszettes győzelemmel jutott tovább Jászvásáron

B. A. P.B. A. P.
2026.07.14. 19:54
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Udvardy Panna sikerrel vette az első kört (Fotó: Getty Images)
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tenisz WTA 250-es torna női tenisz Udvardy Panna Jászvásár
A Jászvásáron zajló WTA 250-es tenisztornán Udvardy Panna az első fordulóban háromszettes győzelmet aratott a spanyol Leyre Roméro Gormaz felett.

Udvardy Panna eddig egyszer találkozott Leyre Roméro Gormazzal, idén márciusban a spanyol kétszettes győzelmet aratott Alanyában. Udvardy ezúttal visszavágott. A világranglistán 71. magyar játékos az első szettben 4:3-as állásnál brékelte ellenfelét, majd értékesítette harmadik játszmalabdáját. A folytatásban Roméro Gormaz elvette Udvardy adogatását, aki ugyan visszabrékelt, de a spanyolé lett a második szett (6:4). A harmadik, leghosszabb játszmában 2:2-ig fej fej mellett haladtak a felek. Ezt követően a spanyol hiába hárított öt bréklabdát, Udvardynak a hatodik már sikerült, és 6:3-ra behúzta a szettet, egyúttal a meccset.

A nyolcaddöntőben a svájci Simona Waltert (81.) vagy a lengyel Katarzyna Kawa (142.) lesz a magyar játékos ellenfele.

WTA 250-ES TENISZTORNA, JÁSZVÁSÁR (283 347 dollár, salak)
Egyes, 1. forduló
Udvardy Panna–Leyre Roméro Gormaz (spanyol) 6:3, 4:6, 6:3

 

tenisz WTA 250-es torna női tenisz Udvardy Panna Jászvásár
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