Udvardy Pannáék párosa visszalépett Jászvásáron

A viadal honlapján azt nem jelezték, hogy Udvardy és kolumbiai partnere, Emiliana Arango miért nem lépett pályára a Georgina García Pérez, Alevtina Ibragimova spanyol, orosz duó ellen.

Udvardy kedden egyéniben bejutott a második fordulóba, amelyben szerdán (ma) később Bondár Anna lesz érdekelt a szlovén Tamara Zidansek ellen. A mérkőzés győztese a negyeddöntőbe jut.

