Udvardy Pannáék párosa visszalépett Jászvásáron

Nem állt ki első párosmeccsére Udvardy Panna a romániai Jászvásáron zajló, 283 ezer dollár (88,4 millió forint) összdíjazású salakpályás női tenisztornán.
A viadal honlapján azt nem jelezték, hogy Udvardy és kolumbiai partnere, Emiliana Arango miért nem lépett pályára a Georgina García Pérez, Alevtina Ibragimova spanyol, orosz duó ellen.
Udvardy kedden egyéniben bejutott a második fordulóba, amelyben szerdán (ma) később Bondár Anna lesz érdekelt a szlovén Tamara Zidansek ellen. A mérkőzés győztese a negyeddöntőbe jut.
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