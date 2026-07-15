Nemzeti Sportrádió

Udvardy Pannáék párosa visszalépett Jászvásáron

2026.07.15. 12:02
Udvardy Panna nem lép pályára párosban (Fotó: Getty Images)
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tenisz WTA Udvardy Panna Jászvásár
Nem állt ki első párosmeccsére Udvardy Panna a romániai Jászvásáron zajló, 283 ezer dollár (88,4 millió forint) összdíjazású salakpályás női tenisztornán.

A viadal honlapján azt nem jelezték, hogy Udvardy és kolumbiai partnere, Emiliana Arango miért nem lépett pályára a Georgina García Pérez, Alevtina Ibragimova spanyol, orosz duó ellen.

Udvardy kedden egyéniben bejutott a második fordulóba, amelyben szerdán (ma) később Bondár Anna lesz érdekelt a szlovén Tamara Zidansek ellen. A mérkőzés győztese a negyeddöntőbe jut. 
 

 

tenisz WTA Udvardy Panna Jászvásár
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