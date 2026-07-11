Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: az első kiemelt nyert férfi párosban

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.11. 20:15
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Harri Heliövaara és Henry Patten másodszor nyert Wimbledonban (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon Wimbledon 2026 férfi tenisz
Az első helyen kiemelt Harri Heliövaara, Henry Patten kettős nyerte meg a férfi párost Wimbledonban, a szombati döntőben 7:6, 7:6-ra felülmúlva Marcelo Arévalo és Mate Pavic duóját.

Nemhogy bréket, még bréklabdát sem hozott a mérkőzés, így aztán mindkét játszma tie-breakben dőlt el, és mindkét esetben a finn, brit kettős bizonyult jobbnak, amely 1 óra 41 perc alatt diadalmaskodott. Harri Heliövaara és Henry Patten a harmadik Grand Slam-sikerét aratta férfi párosban (előbbi játékos vegyes párosban is nyert egyet), Wimbledonban a másodikat 2024 után. A háromszoros GS-győztes Marcelo Arévalo így nem tudott duplázni azt követően, hogy megnyerte a vegyes párost, az olimpiai bajnok Mate Pavicnak – aki vegyes párosban Stollár Fannyval menetelt az elődöntőig – pedig nincs meg a nyolcadik Grand Slam-trófeája.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ
Heliövaara, Patten (finn, brit, 1.)–Arévalo, Pavic (salvadori, horvát, 6.) 7:6 (7–4), 7:6 (7–3)

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