„Abszolút pozitívan zárom ezt az időszakot” – Marozsán Fábián a füves pályás szezonról

„Nem úgy sikerültek a tavaszi salakpályás tornák, ahogyan azt előzetesen terveztem, még annak ellenére sem, hogy volt néhány szép győzelmem, de közel sem tudtam annyi időt a pályán tölteni, mint reméltem. Bokasérülés és kisebb betegség is hátráltatott, ami sajnos rányomta a bélyegét a teljesítményemre. Úgy vágtam neki a füves pályás tornáknak, hogy legalább néhány győzelmet szerezzek, és újra megközelítsem a top 50-et a világranglistán. Korábban ez a borítás elég távol állt tőlem, de idén már úgy éreztem, hogy közelebb kerültem hozzá, jobban megismertem ezt a borítást, és a játékom több elemét is hozzá tudtam igazítani” – idézi Marozsán Fábiánt a menedzsmentje által kedden kiadott sajtóközlemény.

„Abszolút pozitívan zárom ezt az időszakot, mert magabiztosabban, stabilabban teniszeztem a füves pályás tornákon. Mallorcán az elődöntőig jutottam, ami az önbizalmam szempontjából is kulcsfontosságú volt, emellett visszaszereztem a salakos tornákon elveszített ranglistapontjaim jelentős részét. Már sokkal jobb viszonyban vagyok a füves pályával, de igaz, hogy még mindig nem ez a kedvenc borításom. Halléban és Wimbledonban is sikerült meccset nyernem, összesen 150 pontot gyűjtöttem az elmúlt hetekben, és még ennél is jobb teljesítményre lehettem volna képes, de a térdsérülésem sajnos hatással volt a játékomra” – tette hozzá Marozsán, aki az egész füves szezont kötéssel a jobb térdén játszotta végig, még Wimbledonban is fájdalommal jutott el a második körig.

Bár a térdét hetek óta kezelik, az állapota napról napra javul, az umagi 250-es tornától a helyszínen vissza kellett lépnie. Az kanadai és amerikai kemény pályás mestertornák, majd a US Open előtt reményei szerint még lesz lehetősége versenyezni, pontokat szerezni.