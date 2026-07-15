Kylian Mbappé: Nem ütöttük meg egy világbajnoki elődöntő színvonalát

A tornán nyolcgólos, gólkirály-jelölt Kylian Mbappé csalódottan értékelt: „Túl sok technikai hibánk volt. Nem ütöttük meg egy világbajnoki elődöntő színvonalát.”

„Egyáltalán nem tartottuk magunkat a meccstervhez, az elejétől kezdve el voltunk csúszva, hárman támadtunk le két embert, Spanyolország ellen ezt nem teheted meg, mindenkire kell egy külön ember. Ahogyan mozogtunk, ahogyan átvettük a labdákat... nem nőttünk fel egy vb-elődöntőhöz. Ha így játszol egy ilyen fontos meccsen, nem nyerhetsz” – taglalta a 20 vb-gólos francia, aki még hajszolahtja az örökrekordot a bronzmeccsen.