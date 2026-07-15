Nemzeti Sportrádió

Kylian Mbappé: Nem ütöttük meg egy világbajnoki elődöntő színvonalát

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.15. 02:47
Kylian Mbappé érthetően rendkívül csalódottan értékelt (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, Spanyolország kérdést sem hagyva 2–0-ra legyőzte Franciaországot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság elődöntőjének első, keddi mérkőzésén Dallasban, és bejutott a vb-döntőbe. A csalódáskeltő teljesítmény után a franciák legnagyobb sztárja, Kylian Mbappé is megszólalt.

 

A tornán nyolcgólos, gólkirály-jelölt Kylian Mbappé csalódottan értékelt: „Túl sok technikai hibánk volt. Nem ütöttük meg egy világbajnoki elődöntő színvonalát.”

„Egyáltalán nem tartottuk magunkat a meccstervhez, az elejétől kezdve el voltunk csúszva, hárman támadtunk le két embert, Spanyolország ellen ezt nem teheted meg, mindenkire kell egy külön ember. Ahogyan mozogtunk, ahogyan átvettük a labdákat... nem nőttünk fel egy vb-elődöntőhöz. Ha így játszol egy ilyen fontos meccsen, nem nyerhetsz” – taglalta a 20 vb-gólos francia, aki még hajszolahtja az örökrekordot a bronzmeccsen.

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„Mestermű volt. Van még egy lépés hátra, szeretnénk most már végigmenni az úton.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁGSPANYOLORSZÁG 0–2 (0–1)
Arlington, Dallas Stadion, 70 176 néző. Vezette: Barton (salvadori)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30.), Digne (T. Hernandez, 72.) – Tchouaméni, Rabiot (Koné, a szünetben) – Olise (Cherki, 72.), O. Dembélé, Barcola (D. Doué, 57.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro (M. Llorente, 83.), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 77.) – Yamal, Olmo (Merino, 77.), Baena (N. Williams, 83.) – Oyarzabal (F. Torres, 74.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Oyarzabal (22. – 11-esből), Porro (58.)

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