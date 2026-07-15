Rayan Cherki: Egyértelmű, hogy a játékvezető nem nőtt fel a feladathoz

„Még van egy mérkőzésünk, de nem erre számítottunk, emiatt nagyon nagyon csalódottak vagyunk. Nagy ambíciókkal érkeztünk, de ma el kell fogadnunk, hogy alulmaradtunk technikailag is egy olyan csapattal szemben, amely nagyon jól kihasználja az erősségeit, de ez a mi hibánk is. Nem kell másra fogni” – vélte Didier Deschamps.

A francia válogatott szövetségi kapitánya hozzátette: „Jó kérdés, hogy a játékvezető alkalmas volt-e arra, hogy egy ilyen mérkőzést vezessen. Nekem nincs meg erre a válaszom, de el kell mondani, nem emiatt kaptunk ki. Nem segítettek bennünket, de mi sem teljesítettünk jól. Kevésbé voltunk veszélyesek támadásban, mint lehettünk és kellett volna. Voltak technikai hibák, helyzetek, amiket nem tudtunk kihasználni. Ez elég rossz érzés, mégiscsak az utolsó akadályon buktunk el az elődöntőben. Így játszhatunk a bronzmeccsen, amit eddig elértünk, azt nem kell eldobni.”

„Nem magamra gondolok, a mérkőzésre készülök a játékosokkal annak érdekében, hogy mindent megtegyünk. Nyilván most a csalódottság az erősebb, de nagyon sok remek dolgot vittünk véghez. Voltak nehézségek, de egy világbajnokság alatt ez természetes, mindenkinek vannak. Összességében elég jól regenerálódtunk, viszont William Saliba nem tudta folytatni, és emellett is voltak olyan szituációk, amik nem segítettek. Emellett egész egyszerűen a spanyol válogatott kvalitásairól is kell beszélni, és arról, hogy ezeket milyen jól kihasználta” – mondta Deschamps.

„Az ellenfél nem engedte a támadóink kibontakozását. Kevesebbet volt nálunk a labda, voltak játékosok, akiknek most kevésbé ment. És a spanyolok is megállítottak mindent, nem tudtuk ezt a védelmet áttörni” – zárta szavait a francia tréner.

Rayan Cherki röviden értékelt: „Hatalmas csalódás! Mi nem tudtuk a saját futballunkat nyújtani, miközben a spanyolok azt játszották, amiben a legjobbak. Egyértelmű, hogy a játékvezető nem nőtt fel a feladathoz, de hát ő egyetlen gólunkat sem érvénytelenítette... Ha jobban játszottunk volna, nyerünk. Négyévente egyszer játszunk ilyen rosszul, de az is lehet, hogy ez volt életünk legrosszabb meccse... Eddig mindenki félt tőlünk. Valójában egyetlen csapat vert meg minket: a saját magunké.”

„Nagyon szomorúak vagyunk. Annyira közel voltunk a célunkhoz... Egy nagyszerű spanyol csapat volt az ellenfelünk, és bár mi is ugyanolyan alaposan felkészültünk, mint ők, most ők nyertek, ilyen a futball. Azt reméltük, hogy van bennünk annyi, hogy messzebbre jussunk. Szép emlékként akarjuk megőrizni ezt a világbajnokságot, de egy elveszített világbajnoki elődöntő után nehéz erre gondolni… Ha nálunk volt a labda, nem voltunk elég kreatívak, hiányoztak a jó utolsó passzok, védekezésben is lehettünk volna körültekintőbbek. Ez nem a mi napunk volt, de az eddig megtett út lehetővé teszi, hogy gyorsan felemeljük a fejünket” – összegezte véleményét Maxence Lacroix.

