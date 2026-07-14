Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda: Dubrovnikba igazolt a Fradi magyar válogatottja

V. H. L.V. H. L.
2026.07.14. 16:36
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Molnár Erik (zöld sapkában) Dubrovnikban folytatja (Fotó: Kovács Péter)
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Jug Dubrovnik Burián Gergely Tátrai Dávid Molnár Erik FTC vízilabda
Egy évig a Jug Dubrovnik játékosa lesz Molnár Erik, a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának világbajnok, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes centere – jelentette be a IX. kerületi egyesület.

A Ferencváros férfi vízilabdacsapata egy évre kölcsönadta a nagy terveket szövögető horvát Jug Dubrovniknak a magyar válogatottal világbajnoki, a Fradival két Bajnokok Ligája-címet nyerő centere, Molnár Erik adta hírül hivatalos platformjain a zöld-fehér klub.

„A Bajnokok Ligája négyes döntője előtti hetekben került szóba, hogy van egy ilyen lehetőség – mondta fradi.hu-nak Molnár Erik. - Egy év kihagyás, és a rehabilitáció után elég nehéz visszatérni a világ legjobb csapatába, ezért nem akartuk azt, hogy ne legyen elég játéklehetőségem. Közösen döntöttünk a Jug Dubrovnik mellett. Egy olyan csapathoz akartam tartozni, ahol a sérülés után több játékpercet kaphatok, és több tapasztalatot gyűjthetek, ráadásul egy nagyon nagy múltú klubhoz megyek, ahol egy nagy tudású edzővel dolgozhatok együtt.”

A játékos átigazolását ugyancsak kommentálta Nyéki Balázs, az FTC vezetőedzője.

„Tavaly diagnosztizáltak Eriknél egy sérvet, bár valószínűleg már a szingapúri világbajnokságon is sérülten játszott – árulta el a szakember. – Amikor visszajött, akkor sajnos komolyabb lett a helyzet. A szakemberek az első időszakban alternatív módszerekkel próbálták megoldani, ennek sikertelensége miatt pedig decemberben meg kellett műteni, amivel úgy néz ki, hogy helyrehozták, de még nyilván időre van szüksége a teljes felépüléshez. Sokáig egyáltalán nem is tudott edzeni, a munkába fokozatosan, nagyon lassan tért vissza. Úgy gondoltuk, hogy ebben a pillanatban talán nem feltétlen az FTC a legjobb együttes neki, hogy visszakerüljön a legmagasabb szintre, mert egyrészt bő a keret, másrészt a pozícióján is sokan vannak, és itt mindenkivel meg kell küzdeni a helyért. Ugyanakkor más csapatnál, és olyan bajnokságban, ahol fejlődhet, erősödhet és visszajöhet a legjobbak közé, ott talán gyorsabb lehet ez a folyamat, mintha itt maradna a Fradiban, úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy egy évre kölcsönadjuk a Jug Dubrovniknak. A következő idényre erősödik is a keretük, jó a horvát bajnokság, emellett biztosak vagyunk benne, hogy Erik olyan környezetben tud dolgozni, ahol támogató a légkör az edző által, valamint több csapattársát is ismeri, így remélhetőleg egy fokkal könnyebben tud visszaintegrálódni a játékba.”

Molnár a harmadik magyar pólós a Jugnál, amely már soraiban tudhatja Burián Gergelyt és Tátrai Dávidot is.

 

Jug Dubrovnik Burián Gergely Tátrai Dávid Molnár Erik FTC vízilabda
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