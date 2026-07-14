Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a triatlonklasszis Flander Márton

R. P.R. P.
2026.07.14. 11:27
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Fotó: Magyar Triatlonszövetség
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triatlon gyász Flander Márton
A Magyar Triatlonszövetség a hivatalos honlapján bejelentette, hogy 41 évesen elhunyt Flander Márton hosszú távú magyar bajnok, korosztályos Európa-bajnok, világbajnoki második helyezett triatlonversenyző és edző, a sportág kiemelkedő hazai alakja.

„Márton 2002 óta kötelezte el magát a triatlon mellett – írja megemlékezésében a triatlon.hu. – Az elmúlt több mint két évtizedben a sportág összes kihívásával szembenézett: a legrövidebb sprint távoktól kezdve a legkeményebb Ironman távig mindenhol bizonyította tehetségét, akaraterejét és kitartását. Pályafutása során minden távon többszörös korosztályos vagy abszolút magyar bajnoki címet szerzett.

Nemzetközi szinten is szép sikereket ért el: kétszer is kvalifikálta magát a sportág csúcsát jelentő hawaii Ironman Világbajnokságra, ahol 2014-ben elképesztő teljesítménnyel a korcsoportja 2. helyén végzett. Eredményes elit versenyzőként és masters sportolóként is a hazai élvonal oszlopa volt, amit a hazai és Európa-bajnoki dobogós helyezései is hűen tükröznek.

2017 óta edzőként is tevékenykedett. Hatalmas tapasztalatát, a sportág iránti alázatát és szeretetét önzetlenül adta át a futóknak és triatlonosoknak. Edzői munkáját dicséri, hogy tanítványai közül többen országos bajnoki címekig jutottak, és többen az ő irányításával vívták ki a hawaii vb-részvételt is.

Személyében nemcsak egy kivételes bajnokot, egy elhivatott szakembert, hanem a triatlonos közösség egy igazán szeretett, pótolhatatlan tagját veszítettük el. Távozása mindannyiunk számára felfoghatatlan veszteség.”

Csupasport
2021.04.20. 16:46

Edzésterveket ír a négyszeres Ironman

Bár még csak 36 esztendős, csaknem négy éve edzősködik is Flander Márton, aki négyszer győzött a nagyatádi versenyen, s jelenleg két tanítványa is a hawaii Ironman-világbajnokságra készül.

 

triatlon gyász Flander Márton
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