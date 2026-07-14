Milánói receptgondok: a házi paradicsom már kevés, de wagyura nincs pénz

KI MEHET MÉG?

Nyilván lesznek még távozók: Luis Henrique a Bournemouth, Massolin a Bologna és a Cagliari, Davide Frattesi a Juventus és a Nottingham Forest, Alessandro Bastoni a Real Madrid, Yann Bisseck a Bayern München, Akinsanmiro a Bologna és a Borussia Mönchengladbach, Carlos Augusto a Juventus, Pavard a Borussia Dortmund és a Besiktas kívánságlistáján szerepel az olasz lapok szerint.

KI JÖHET MÉG? ELŐSZÖR IS, MENNYIBŐL JÖHETNEK?

Ha nem is aranykorszakát éli a klub, de sikeresnek azért nevezhetjük az előző éveket – ugyanakkor anyagilag tovább nyílik az olló az Inter, és úgy általában az olasz és az európai topklubok között. 2024 óta az Oaktree Capital Management a többségi tulajdonos, a cég a kínai Szuningnak adott egy 275 millió eurós kölcsönt, ami három év alatt 395 millió euróra nőtt, ezt a kínaiak nem tudták kifizetni, így változott a gazda „személye”. Az előző, lezárt idényben a 27 millió eurós korábbi éves veszteségből 50 milliós nyereség lett, klubrekordra nőtt a bevétel (551 millió euró), ugyanakkor évente még mindig 35 millió eurót kell kifizetni kamatokra a 280 millió eurós összadósság után – ez egy év alatt ötvenmillió euróval csökkent, és kedvezőbb kamatozásúra váltották. Nemcsak a BL-döntő és a klubvilágbajnokság „fújta fel” a bevételeket, nőttek a mérkőzésnapi és kereskedelmi jövedelmek is – mindezzel együtt az Inter nincs ott a világ tíz leggazdagabb csapata között, de jócskán megelőzi a Milant és a Juventust.

MAROTTA KI(F)AKADT: A PÉNZ MOZGATJA AZ ÜZLETI VILÁGOT

Giuseppe Marotta, a klub elnöke bejelentette a minap, hogy stabil a gazdálkodásuk (ha nem is lesz annyi a bevétel, mint legutóbb, de szerény nyereséget ismét fel tudnak mutatni), ugyanakkor nem ígért megatranszfereket. Külön kitért a pénzéhes játékosokra és ügynökökre, megemlítve Marco Palestra esetét, aki szóban már megegyezett az Interrel, amely kész lett volna érte 40+5 milliót fizetni, de aztán mégis a Chelsea-hez igazolt a játékos… 57+3 millió euróért, és ott évi ötmillió eurót keres, ez egymillióval nő, ha bejut a csapat a BL-be, tízmillión felüli lehetett az aláírási és ügynöki díj. Nem csúnya számok, ugyanakkor jegyezzük meg, hogy jelenleg hatan is jobban keresnek az Interben, mint Palestra Angliában, és az Inter évi 2.5 milliós bért ajánlott az olasznak, szintén nettóban (!) értve. Megszólalt a játékos ügynöke is: „Az Inter negyvenöt napon keresztül nem jutott megállapodásra az Atalantával, a Chelsea pár nap alatt megegyezett mindenkivel”.

FAIR PLAY? PIPA!

Az UEFA pozitív eredménnyel zárta az Inter elleni pénzügyi vizsgálatokat, hátradőlhet a Milan is.

„Mi vagyunk az egyetlen olasz csapat, amely négy versenysorozatban indul: a Bajnokok Ligájában, a Szuperkupában, a bajnokságban és az Olasz Kupában. Ezek mind rendkívül rangos célok. Egyértelmű, hogy sokkal jobban kell teljesítenünk a Bajnokok Ligájában, ez a világ legfontosabb versenye. Szerencsére a sportban nem létezik az a törvény, hogy az nyer, aki a legtöbbet költi, ehelyett lehetőség van arra, hogy a több pénzt egy nyerő modellel helyettesítsük. A sportban van egy belső ellenség, amelyet győzelmi szindrómának neveznek. A győzelem gyakran elégedettséggel jár. Jónak kell lennünk, de ez nem a technikán, a taktikán vagy a játékosokon múlik. Azt mondanám, hogy ez kulturális probléma: nem szabad elégedettnek lenned” – filozofált a minap Marotta, aki bejelentette, hogy az amerikai Oaktree további százmilliókat fektet a klubba.

„Olyan kontextusban és keretrendszerben tudtunk együttműködni, amely minden bizonnyal követendő modellt képvisel” – tette hozzá Marotta.

SZÍVZŰR

A 32 esztendős John Stones minden szempontból ideális milánói kiszemelt, de 7-8 millió eurós éves bért kér, 2-3 milliós bónusszal. A 34 éves David Alaba szolgálatait felajánlotta az Internek a játékos egyik képviselője, a 35 éves Rijad Mahrez ügynöke is bejelentkezett, a szélső nyilván a töredékét kéri annak, amit az Al-Ahlitól húzott: évi 50 millió eurót. Zeki Celik a Corriere dello Sport értesülései szerint hamarosan hosszabbít az AS Romával, Palestra és a mindenestől 42 millió euróért vihető Trevoh Chalobah túl drága az Internek, Anan Halailivel ellenben megegyeztek az évi 1.7 millió eurós bérben, az Union Saint-Gilloise-zal a 25+5 milliós vételárban (megelőzve a Napolit, a Newcastle Unitedet, a Crystal Palace-t, az Ipswich Townt, a Cagliarit, az Evertont, az Aston Villát, a Borussia Dortmundot, a Tottenhamet és az Atalantát is).

De közbeszólt a balszerencse: minden olasz sportolónak meg kell szereznie egy egészségügyi igazolást a CONI-tól, azaz az Olasz Olimpiai Bizottságtól, és a szervezet orvosai köztudottan szigorúak – Halaili szívproblémái miatt nem kapta meg az engedélyt, lásd még Christian Eriksen vagy Edoardo Bove esetét az előző évekből, de emlékezhetünk Patrik Schick ügyére is, akit a Juventus hasonló okból nem vett meg. Sőt az idősebbeknek felrémlik a két interes támadó, Khalilou Fadiga és Kanu Nwankwo esete, Halailire most újabb vizsgálatok várnak.

Dumfries utódját keresik (fotó: AFP)

Fotó: AFP

KILISTÁZVA

Olasz szakértők szerint az Inter Dumfries utódai c. listáján a következő név Guéla Doué, aki a védelem közepén és jobb oldalán is bevethető. Ő a Racing Strasbourg játékosa, így ehhez a transzferhez lesz szava a Chelsea-nek is, Doué drágább lehet az izraeli Halailinél. A La Gazzetta dello Sport úgy tudja, Doué után a firenzei Dodo, a genovai Brook Norton-Cuffy és a Hellas Verona Rafik Belgali következik, de ott a listán a monacói Vanderson és a rotterdami Givairo Read is. Az Atalanta a hírek szerint 15-20 millióért eladná az olasz válogatott jobb oldali mindenest, Raoul Bellanovát (hacsak nem kapnak jobb ajánlatot, ugyebár…), halványan felmerült a madridi Nahuel Molina neve, erőteljesebben a londoni, a védelem mindkét szélen hasznosan játszó Djed Spence-é.

A Genoa annak ellenére 28 millió eurót kér a 28 éves kolumbiai bekkért, Jhon Lucumíért, hogy annak jövőre lejár a szerződése.

PISILLI AZ ÚJ PALESTRA?

Az AS Romának komoly bevételeket kell felmutatnia a nyáron a pénzügyi előírások miatt, 25 millióért nem adták el a 21 éves, négyszeres válogatott középső középpályást, Niccolo Pisillit, de egy 35 milliós ajánlatra rábólintanának a Corriere dello Sport szerint – és sokkal olcsóbban meg lehet szerezni a fiatal olasz játékost, mint Nico Pazt vagy Curtis Jonest. A fővárosi csapatnak sokat jelentene az eladás, mert Pisilli saját nevelésű, így a teljes összeget bevételként lehet elkönyvelni. Felmerült az Interrel kapcsolatban a harmincéves Gianluca Mancini neve is, akinek lejár jövőre a szerződése a Romával – és ezt már mi tesszük hozzá, hogy ügynöke az a Giuseppe Riso, akinek öt pártfogoltja van már az Internél.

GAZDÁLKODJ VÉGRE OKOSAN!

Chivu „helyet csinál” Pisillinek a csapatban, azt tervezi, hogy Andy Dioufot szélsőhátvédként szerepelteti a következő idényben, és a mester egyébként is ad egy újabb esélyt Pavard-nak. Egy talján transzfer általában olyan, mint egy olasz presszókávé: rövidnek tűnik, aztán órákig pörög tőle az ember. Cikket írni az olasz futballhírekből olyan, mint bemenni egy olasz fagylaltozóba: mire kis gondolkodás után rábökünk egyre, már érkezett három újabb. Azonban az Inter (ha nem is teljesen önkéntes alapon) most nem a hangzatos nevekre, hanem a tudatos építkezésre helyezi a hangsúlyt, a keret kezd úgy kinézni, mintha nem táblázatkezelőben, hanem a pályán akarnák összerakni a csapatot.

KÖTELEZŐ KÖZHELYEK

Persze ez a Mercato: reggel még balhátvéd érkezik, tíz órakor kapus, délután középpályás, este csatár, éjfélkor új tulajdonos, hajnalban stadiont építenek. Minden óra olyan, mint egy sorozat az Izaura TV-n: az epizód végén cliffhanger, a következő rész elején pedig kiderül, hogy mindent rosszul gondoltunk, új szereplők jönnek, új történetekkel. Az olasz sportvezetők ráadásul sokszor úgy tárgyalnak, mint egy vérbeli talján nagymama a piacon: a végén mindenki nevet, mindenki boldog, csak aztán senki sem érti, hogy hogyan lett nagyságrendekkel kisebb az ár vagy miért került öt paradicsom helyett két füge a kosárba?

De ha valaki, az olaszok tudják: a legjobb tészta nem a legdrágább lisztből készül.

A SERIE A ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

ATALANTA BERGAMO

ÉRKEZETT: Gianluca Gaetano (Cagliari, 12 000 000 euró)

Kölcsönből vissza: Vanja Vlahovics (Spezia), El Bilal Touré (Besiktas), Marco Palestra (Cagliari), Ben Godfrey (Bröndby), Ibrahim Sulemana (Cagliari), Daniel Maldini (Lazio), Giovanni Bonfanti (Spezia)

TÁVOZOTT: Marco Palestra (Chelsea, 57 000 000 euró), Marco Brescianini (Fiorentina, kölcsön után végleg, 10 000 000 euró)

Kölcsönbe: Ben Godfrey (Rangers)

Kölcsönből vissza: Yunus Musah (Milan)

FC BOLOGNA

ÉRKEZETT: Tommaso Pobega (Milan, kölcsön után végleg, 7 000 000)

Kölcsönből vissza: Jesper Karlsson (Utrecht), Emil Holm (Juventus), Tommaso Corazza (Cesena), Niklas Pyyhtiä (Modena), Usszama El-Azzuzi (Auxerre), Michel Aebischer (Pisa), Mihajlo Ilics (Anderlecht)

TÁVOZOTT: Giovanni Fabbian (Fiorentina, kv., 13 000 000), Michel Aebischer (Pisa, 4 500 000), Haralamposz Likojannisz (szerződése lejárt), Remo Freuler (szl.)

Kölcsönbe: Tommaso Corazza (Vicenza)

Kölcsönből vissza: Simon Sohm (Fiorentina), Joao Mário (Juventus)

CAGLIARI CALCIO

ÉRKEZETT: Sebastiano Esposito (Inter, kv., 4 000 000)

Kölcsönbe: Alessandro Romano (Roma, 500 000), Jacopo Fazzini (Fiorentina, 800 000)

Kölcsönből vissza: Matteo Prati (Torino), Mateusz Wieteska (Kocaelispor)

TÁVOZOTT: Gianluca Gaetano (Atalanta, 12 000 000), , Nik Prelec (Oxford United, kv., 1 000 000), Leonardo Pavoletti (szl.), Andrea Belotti (szl.)

Kölcsönből vissza: Michael Folorunsho (Napoli), Alberto Dossena (Como), Ibrahim Sulemana (Atalanta), Marco Palestra (Atalanta), Semih Kilicsoy (Besiktas), Luca Mazzitelli (Como)

COMO 1907

ÉRKEZETT: Álvaro Morata (Milan, kölcsön után végleg, 12 000 000), Luis Milla (Getafe, 6 000 000), Andrés Cuenca (Barcelona B, 500 000)

Kölcsönbe: Kaiki (Cruzeiro)

Kölcsönből vissza: Alberto Dossena (Cagliari), Fellipe Jack (Catanzaro), Andréa Le Borgne (Avellino), Stefan Posch (Mainz), Iván Azón (Ipswich), Fabio Rispoli (Catanzaro), Emil Audero (Cremonese), Alieu Fadera (Sassuolo), Luca Mazzitelli (Cagliari), Yannik Engelhardt (Borussia Mönchengladbach), Tommaso Cassandro (Catanzaro)

TÁVOZOTT: Patrick Cutrone (Monza, kölcsön után végleg, 4 000 000), Tommaso Cassandro (Palermo, 1 500 000), Ben Lhassine Kone (Frosinone, 1 300 000), Sergi Roberto (szl.), Alberto Moreno (szl.)

Kölcsönből vissza: Henrique Menke (Internacional), Diego Carlos (Fenerbahce)

AC FIORENTINA

ÉRKEZETT: Arthur Atta (Udinese, 25 000 000), Viery (Gremio, 15 000 000), Giovanni Fabbian (Bologna, kv., 13 000 000), Marco Brescianini (Atalanta, kv., 10 000 000)

Kölcsönbe: Radu Dragusin (Tottenham, 1 500 000), Álex Jiménez (Bournemouth)

Kölcsönből vissza: Amir Ricsardszon (Köbenhavn), Simon Sohm (Bologna), M'Bala Nzola (Sassuolo), Maat Daniel Caprini (Mantova), Matías Moreno (Levante), Jonas Harder (Padova), Filippo Distefano (Carrarese), Tommaso Rubino (Carrarese), Lorenzo Lucchesi (Monza), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Nicolás Valentini (Hellas Verona), Riccardo Sottil (Lecce), Alessandro Bianco (PAOK), Lucas Beltrán (Valencia), Tommaso Martinelli (Sampdoria)

TÁVOZOTT: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna, 2 500 000), Lorenzo Lucchesi (Monza, 1 000 000), Abdelhamid Szabiri (szl.)

Kölcsönbe: Lucas Beltrán (River Plate, 500 000), Eddy Kouadio (Monza), Tommaso Martinelli (Avellino), Tommaso Rubino (Carrarese), Jacopo Fazzini (Cagliari, 800 000)

Kölcsönből vissza: Daniele Rugani (Juventus), Manor Szolomon (Tottenham), Jack Harrison (Leeds United

FROSINONE CALCIO

ÉRKEZETT: Ben Lhassine Kone (Como, kv., 1 300 000), Giacomo Cala (Cesena, 300 000), Anuar el-Azzuzi (Fortuna Düsseldorf)

TÁVOZOTT: Riccardo Marchizza (Vicenza, i.)

Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Genoa), Antonio Fiori (Mantova), Giacomo Calo (Cesena), Gabriele Calvani (Genoa)

GENOA CFC

ÉRKEZETT: Lorenzo Colombo (Milan, kv., 7 000 000), David Puczka (Juventus Next Gen, 6 000 000), Franz-Ethan Meichtry (Thun, 4 000 000), Samuel Wiafe (Modena, 3 000 000), Elias Havel (Hartberg, 2 000 000), Latif Ouedraogo (Genoa U20)

Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Frosinone), Alan Matturro (Levante), Gabriele Calvani (Frosinone), Alessandro Vogliacco (PAOK), Lorenzo Venturino (Roma)

TÁVOZOTT: Jeff Ekhator (Juventus, 16 400 000), David Ankeye (Zseleznicsar Pancsevo, 500 000), Nicola Leali (Hellas Verona, i.), Ruszlan Malinovszkij (Trabzonspor, i.), Caleb Ekuban (szl.)

Kölcsönből vissza: Nils Zätterström (Sheffield United), Maxwel Cornet (West Ham), Jean Onana (Besiktas)

INTERNAZIONALE

ÉRKEZETT: Alekszandar Sztankovics (Club Bruges, 23 000 000 euró), Manuel Akanji (Manchester City, kölcsön után végleg, 15 000 000 euró), Ivan Provedel (Lazio, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Yanis Massolin (Modena), Kristjan Asllani (Besiktas), Benjamin Pavard (Olympique Marseille)

TÁVOZOTT: Denzel Dumfries (Real Madrid, 20 000 000), Sebastiano Esposito (Cagliari, kölcsön után végleg, 4 000 000), Franco Carboni (Parma, kölcsön után végleg, 2 500 000), Stefan de Vrij (Panathinaikosz, i.), Matteo Darmian (szl.), Francesco Acerbi (szl.), Yann Sommer (FC Bruges, i.)

JUVENTUS

ÉRKEZETT: Lois Openda (RB Leipzig, kölcsön után végleg, 42 750 000), Jeff Ekhator (Genoa, 16 400 000), Jérémie Boga (Nice, kv., 4 800 000)

Kölcsönből vissza: Arthur Melo (Gremio), Douglas Luiz (Aston Villa), Jonas Rouhi (Carrarese), Joao Mário (Bologna), Daniele Rugani (Fiorentina), Nico González (Atlético Madrid)

TÁVOZOTT: Timothy Weah (Olympique Marseille, kv., 14 400 000), Facundo González (Santander, kv., 2 500 000), Filip Kosztics (szl.), Dusan Vlahovics (szl.)

Kölcsönből vissza: Emil Holm (Bologna)

LAZIO

ÉRKEZETT: Boulaye Dia (Salernitana, kv., 11 300 000), Alfonso Pedraza (Villarreal, i.)

Kölcsönből vissza: Hrisztosz Mandasz (Bournemouth), Romano Floriani Mussolini (Cremonese), Gabriele Artistico (Spezia)

TÁVOZOTT: Mario Gila (Milan, 30 000 000), Ivan Provedel (Inter, 3 000 000), Toma Basic (Venezia, i.), Pedro (szl.), Elseid Hysaj (szl.)

Kölcsönből vissza: Daniel Maldini (Atalanta)

US LECCE

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Mohamed Kaba (Nantes), Jusszef Maleh (Cremonese), Christ-Owen Kouassi (Laval)

TÁVOZOTT: Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Ylber Ramadani (Corum, 1 000 000), Thórir Jóhann Helgason (Venezia, i.)

Kölcsönből vissza: Francesco Camarda (Milan), Riccardo Sottil (Fiorentina), Valid Cseddira (Napoli)

AC MILAN

ÉRKEZETT: Goncalo Ramos (PSG, kv., 74 000 000), Mario Gila (Lazio, 30 000 000)

Kölcsönből vissza: Francesco Camarda (Lecce), Iszmael Bennaszer (Dinamo Zagreb), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia), Samuel Chukwueze (Fulham), Yunus Musah (Atalanta), Warren Bondo (Cremonese), Filippo Terracciano (Cremonese), Christian Comotto (Spezia)

TÁVOZOTT: Álex Jiménez (Bournemouth, kv., 18 500 000), Álvaro Morata (Como, kv., 12 000 000), Tommaso Pobega (Bologna, kv., 7 000 000), Lorenzo Colombo (Genoa, kv., 7 000 000), Luka Modric (szl.)

Kölcsönből vissza: Niclas Füllkrug (West Ham)

AC MONZA

ÉRKEZETT: Patrick Cutrone (Como, kv., 4 000 000), Foe Ondoa (Estoril U23, 1 500 000), Lorenzo Lucchesi (Fiorentina, kv., 1 000 000)

Kölcsönbe: Eddy Kouadio (Fiorentina)

Kölcsönből vissza: Alessandro Sorrentino (Padova)

TÁVOZOTT: Hernani (Palermo, 1 000 000), Alessandro Sorrentino (Padova)

Kölcsönből vissza:Agustín Álvarez (Sassuolo), Giuseppe Caso (Modena)

SSC NAPOLI

ÉRKEZETT: Rasmus Höjlund (Manchester United, kv., 44 000 000), Alisson Santos (Sporting CP, kv., 16 500 000), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino, kv., 6 000 000)

Kölcsönből vissza: Valid Cseddira (Lecce), Lorenzo Lucca (Nottingham), Noa Lang (Galatasaray), Cyril Ngonge (Espanyol), Luca Marianucci (Torino), Giuseppe Ambrosino (Modena), Alessio Zerbin (Cremonese), Emanuele Rao (Bari), Jesper Lindström (Wolfsburg), Michael Folorunsho (Cagliari), Rafa Marín (Villarreal), Jens Cajuste (Ipswich Town), Nosa Edward Obaretin (EmpoliLuis Hasa (Carrarese)

TÁVOZOTT: Giovanni Simeone (Torino, kv., 7 200 000), ), Alessandro Zanoli (Udinese, kv., 5 000 000), Juan Jesus (szl.)

Kölcsönből vissza: Eljif Elmasz (RB Leipzig)

PARMA CALCIO 1913

ÉRKEZETT: Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, kv., 6 000 000), Giovanni Daffara (Juventus Next Gen, 6 000 000), Benja Cremaschi (Inter Miami, kv., 4 000 000), Franco Carboni (Inter, kv., 2 500 000), Daniel Mikolajewski (Parma U20)

Kölcsönből vissza: Adrian Benedyczak (Kasimpasa), Rachid Kouda (Mantova), Tjas Begic (Sampdoria), Balogh Botond (Kocaelispor), Antoine Joujou (Famalicao)

TÁVOZOTT: Tjas Begic (Sampdoria, 1 200 000), Nahuel Estévez (Palermo, i.)

Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Venezia), Gabriel Strefezza (Olympiakosz)

AS ROMA

ÉRKEZETT: Donyell Malen (Aston Villa, kv., 25 000 000), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, kv., 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Devis Vásquez (Besiktas), Riccardo Pagano (Bari), Alessandro Romano (Spezia), Anassz Szalah-Eddin (PSV), Luigi Cherubini (Sampdoria), Marash Kumbulla (Mallorca), Mattia Mannini (Juve Stabia)

TÁVOZOTT: Buba Sangaré (Elche, kv., 4 500 00), Szaud Abdulhamid (Lens, kv., 3 500 000), Eldor Shomurodov (Basaksehir, kv., 2 800 000), Stephan El Shaarawy (szl.), Zeki Celik (szl.), Paulo Dybala (szl.)

Kölcsönbe: Alessandro Romano (Cagliari, 500 000)

Kölcsönből vissza: Evan Ferguson (Brighton), Konsztantinosz Cimikasz (Liverpool), Lorenzo Venturino (Genoa), Bryan Zaragoza (Bayern München)

US SASSUOLO

ÉRKEZETT: Arijanet Murics (Ipswich, kv., 7 000 000), Sebastian Walukiewicz (Torino, kv., 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Filippo Missori (Avellino), Laurs Skjellerup (Spezia), Cas Odenthal (Bari), Nicholas Pierini (Sampdoria), Justin Kumi (Avellino), Janis Antiste (Rapid Wien), Patrick Nuamah (Catanzaro), Riccardo Ciervo (Cesena), Samuele Mulattieri (Deportivo La Coruna), Agustín Álvarez (Monza)

TÁVOZOTT: Ruan (Atlético Mineiro, kv., 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Aster Vranckx (Wolfsburg), Woyo Coulibaly (Leicester), M'Bala Nzola (Fiorentina), Ulisses Garcia (Olympique Marseille), Pedro Felipe (Juventus Next Gen)

FC TORINO

ÉRKEZETT: Giovanni Simeone (Napoli, kv., 7 200 000), Tino Anjorin (Empoli, kv., 4 500 000), Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb, kv., 3 000 000)

Kölcsönbe: Gaetano Oristanio (Venezia)

Kölcsönből vissza: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Ali Dembélé (Mantova), Alessandro Dellavalle (Modena)

TÁVOZOTT: Vanja Milinkovics-Szavics (Napoli, kv., 6 000 000), Sebastian Walukiewicz (Sassuolo, kv., 5 000 000), Demba Seck (Partizan Beograd, kv., 1 400 000), Valentino Lazaro (Al-Ain, i.), Guillermo Maripán (Internacional, i.), Adrien Tameze (szl.)

Kölcsönbe: Sergiu Perciun (Ascoli)

Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Udinese), Luca Marianucci (Napoli), Matteo Prati (Cagliari), Rafa Obrador (Benfica), Niels Nkounkou (Eintracht Frankfurt)

UDINESE CALCIO

ÉRKEZETT: Idrissa Gueye (Metz, kv., 6 000 000), Nicolo Zaniolo (Galatasaray, kv., 5 000 000), Alessandro Zanoli (Napoli, kv., 5 000 000), Unai Gómez (Athletic Bilbao, 4 500 000), Omar Traoré (Heidenheim, i.), Giorgi Csakvetadze (Watford)

Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Torino), Rui Modesto (Palermo), Szaba Goglicsidze (Watford), James Abankwah (Watford), Leonardo Buta (Rio Ave), Sandi Lovric (Hellas Verona), Iker Bravo (Las Palmas), Matteo Palma (Sampdoria), David Pejicic (NK Maribor), Simone Pafundi (Sampdoria), Martín Payero (Cremonese), Luca Kjerrumgaard (Watford)

TÁVOZOTT: Arthur Atta (Fiorentina, 25 000 000), Razvan Sava (Universitatea Craiova, 2 500 000), Kingsley Ehizibue (szl.)

Kölcsönbe: Alessandro Nunziante (Arezzo)

VENEZIA FC

ÉRKEZETT: Albion Rrahmani (Sparta Praha, 7 500 000), Armel Bella-Kotchap (Hellas Verona, 7 000 000), Kornel Lisman (Lech Poznan, 2 500 000), Ale Gomes (Zaragoza, 2 000 000), Bartol Franjic (Wolfsburg, kv., 1 250 000), Lorenzo Berardi (Pescara, 1 000 000), Mattia Compagnon (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Alessio Pozzi (Vis Pesaro, 100 000), Toma Basic (Lazio, i.), Thórir Jóhann Helgason (Lecce, i.), Thierry Correia (Valencia, i.)

Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Parma), Daniel Fila (Empoli), Junior Ligue (Mantova), Lamine Fanne (Pescara), Alvin Okoro (Juve Stabia)

TÁVOZOTT: Issa Doumbia (Sporting CP, 20 530 000), Hans Nicolussi Caviglia (Parma, kv., 6 000 000), Michael Svoboda (Brighton, 5 000 000)

Kölcsönbe: Seid Korac (Hellas Verona), Gaetano Oristanio (Torino)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK:

PISA SPORTING CLUB

ÉRKEZETT: Felipe Loyola (Independiente, 5 500 000), Michel Aebischer (Bologna, kv., 4 500 000), Tommaso Marras (Mantova, 2 800 000), Daniel Denoon (Zürich, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Tomás Esteves (Bari)

TÁVOZOTT: Alexander Lind (Nordsjaelland, KV., 3 200 000), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Alessandro Arena (Arezzo, 220 000), Marius Marin (Al-Naszr, i.), Juan Cuadrado (szl.), Raúl Albiol (szl.)

Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Samuel Iling-Junior (Aston Villa), Calvin Stengs (Feyenoord), Lorran (Flamengo), Felipe Loyola (Independiente)

HELLAS VERONA

ÉRKEZETT: Salvatore Cerbone (Casarano, 1 200 000), Nicola Leali (Genoa, i.)

Kölcsönbe: Seid Korac (Venezia)

Kölcsönből vissza: Grigoris Kastanos (Aris Limassol), Nicolo Calabrese (Carrarese)

TÁVOZOTT: Daniele Ghilardi (Roma, KV., 8 000 000), armel Bella-Kotchap (Venezia, 7 000 000), Mathis Lambourde (Servette, 2 300 000), Pol Lirola (szl.), Jean-Daniel Akpa Akpro (szl.), Roberto Gagliardini (szl.)

Kölcsönből vissza: Sandi Lovric (Udinese), Nicolás Valentini (Fiorentina), Victor Nelsson (Galatasaray), Gift Orban (Hoffenheim), Moataszem Al-Muszrati (Besiktas)

US CREMONESE

ÉRKEZETT: Tommaso Berti (Cesena, 2 700 000)

Kölcsönből vissza: Manuel De Luca (Modena), Luca Zanimacchia (Modena), Marco Nasti (Empoli), Felix Afena-Gyan (Amed)

TÁVOZOTT: Luca Zanimacchia (Padova), Marco Silvestri (Karagümrük), Federico Ceccherini (szl.), Jamie Vardy (szl.), David Okereke (szl.)

Kölcsönből vissza: Jusszef Maleh (Lecce), Romano Floriani Mussolini (Lazio), Emil Audero (Como), Alessio Zerbin (Napoli), Filippo Terracciano (Milan), Warren Bondo (Milan), Martín Payero (Udinese), Faris Moumbagna (Olympique Marseille), Mikayil Faye (Rennes)

Lezárva kedd délben.