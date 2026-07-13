Nemzeti Sportrádió

Kubatov Gábor veszi át a Ferencváros ügyvezetői feladatait

V. B.V. B.
2026.07.13. 22:19
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Kubatov Gábor (Fotó: Török Attila)
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FTC NB I labdarúgó NB I Kubatov Gábor Nyíri Zoltán Ferencváros
Kubatov Gábor a Facebook-oldalán hétfő este bejelentette, hogy Nyíri Zoltántól átveszi az FTC ügyvezetői feladatait.

„Szeretném megköszönni Nyíri Zoltán barátomnak mindazt, amit az elmúlt években a Ferencvárosért tett. Azonban a mai naptól közös megegyezéssel én veszem át tőle a Ferencváros ügyvezetői feladatait” – írta közösségi oldalán Kubatov Gábor, az FTC elnöke.

Mint az M4 Sport a honlapján írja, Nyíri Zoltán 2011-től előbb elnöki tanácsadóként, 2014-től a klub elnökségi tagjaként, aztán operatív igazgatójaként, majd ügyvezető alelnökként volt részese a klub midennapjainak, a labdarúgáson kívüli csapatsportágak operatív vezetéséért felelt.

 

FTC NB I labdarúgó NB I Kubatov Gábor Nyíri Zoltán Ferencváros
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