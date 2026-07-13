Kubatov Gábor veszi át a Ferencváros ügyvezetői feladatait

„Szeretném megköszönni Nyíri Zoltán barátomnak mindazt, amit az elmúlt években a Ferencvárosért tett. Azonban a mai naptól közös megegyezéssel én veszem át tőle a Ferencváros ügyvezetői feladatait” – írta közösségi oldalán Kubatov Gábor, az FTC elnöke.

Mint az M4 Sport a honlapján írja, Nyíri Zoltán 2011-től előbb elnöki tanácsadóként, 2014-től a klub elnökségi tagjaként, aztán operatív igazgatójaként, majd ügyvezető alelnökként volt részese a klub midennapjainak, a labdarúgáson kívüli csapatsportágak operatív vezetéséért felelt.