Gyász: meghalt Galina Kukljeva olimpiai bajnok orosz sílövő

Az orosz sportági szövetség keddi beszámolója szerint hosszan tartó rákbetegségben hunyt el.

Kukljeva az 1998-as, naganói téli játékokon egyéniben nyert aranyérmet a 7.5 kilométeres sprintversenyben. Ugyancsak a japán városban lett ezüstérmes váltóban, amelynek tagjaként a 2002-es olimpián, Salt Lake Cityben bronzérmet érdemelt ki. Emellett háromszoros világbajnoknak is vallhatta magát.

A 2003-as visszavonulását követően edzőként dolgozott.