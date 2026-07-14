Nemzeti Sportrádió

Gyász: meghalt Galina Kukljeva olimpiai bajnok orosz sílövő

2026.07.14. 14:59
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Galina Kukljeva (1972–2026)
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biathlon Galina Kukljeva gyász sílövészet
Ötvenhárom éves korában meghalt Galina Kukljeva olimpiai és világbajnok orosz sílövő.

Az orosz sportági szövetség keddi beszámolója szerint hosszan tartó rákbetegségben hunyt el.

Kukljeva az 1998-as, naganói téli játékokon egyéniben nyert aranyérmet a 7.5 kilométeres sprintversenyben. Ugyancsak a japán városban lett ezüstérmes váltóban, amelynek tagjaként a 2002-es olimpián, Salt Lake Cityben bronzérmet érdemelt ki. Emellett háromszoros világbajnoknak is vallhatta magát.

A 2003-as visszavonulását követően edzőként dolgozott.

 

biathlon Galina Kukljeva gyász sílövészet
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