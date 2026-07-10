10 500 résztvevő, a világ leghosszabb tavi hajófolyosója – jön a 44. Lidl Balaton-átúszás

A VILÁG LEGHOSSZABB TAVI HAJÓFOLYÓSÓJA GARANTÁLJA A RÉSZTVEVŐK BIZTONSÁGÁT

Magyarország és Európa egyik legrégebbi és legnagyobb nyíltvízi szabadidősport-eseményén a résztvevők biztonságát a világ leghosszabb tavi hajófolyosója vigyázza, amelyet katonai technikával építenek fel a két part között – derül ki a Balaton-átúszás hivatalos oldaláról, a balaton-atuszas.hu-ról.

A több mint tízezres tömeg biztonságos célba érését Révfülöp és Balatonboglár között egyedülálló vízi biztosítás garantálja. A világ leghosszabb tavi hajófolyosóját alkotó flotta egységei között három kórházhajó is állandó helyet kap, amelyek megnyugtató biztonságérzetet adnak a résztvevőknek, és garantálják az azonnali segítséget, ha arra szükség lenne.

A Révfülöp és Balatonboglár között húzódó 5.2 kilométeres vízi folyosót összesen 150 vitorlás szegélyezi. A jó előre meghirdetett felhívásra zömében a part menti klubok tagjai jelentkeznek családi hajóikkal. A flotta mintegy 50 méterenként rendeződik sorfalba, igazodva egy már pirkadatkor kihelyezett, 500 méterenként horgonyzó bójasorhoz. Az építkezés valódi különlegességét a kora hajnali sötétség adja: a bóják és a hajók helyét a partról pásztázó katonai reflektorok fénysugarához igazodva, katonai látcsövekkel határozzák meg a szakemberek. A flotta végső beállását a vízen öt motoros hajó és a vízirendészet állománya irányítja.

„Amikor egy résztvevő Révfülöpön a vízbe lép, ideális esetben csak a saját tempójára és a túlpartra kell figyelnie. A mi feladatunk az, hogy a hátteret és a nyugalmat megteremtsük számára. Tízezer embert egyszerre a vízen tudni hatalmas felelősség és komoly logisztikai feladat. Éppen ezért építjük fel a kórházhajókkal megerősített vízi folyosót, hogy a mezőny minden egyes tagja a lehető legnagyobb biztonságban érhessen partot Bogláron” – fogalmazott Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetője.

REKORDIDŐ ALATT TELT BE A LÉTSZÁM

Még soha nem telt be ilyen korán Európa, sőt a világ egyik legnagyobb tóátúszása. A 10 500 fős limit a 44. Lidl Balaton-átúszás 5.2 kilométeres főtávjára példátlan gyorsasággal, már hét héttel a rajt előtt betelt, amelyet néhány nappal később a 2.6 kilométeres féltáv és a Yettel Balaton-áthúzás (SUP) teltháza követett. A szervező Budapest Sportiroda (BSI) szerint ez az elképesztő roham is bizonyítja, hogy a magyar tenger meghódítása ma már igazi, generációkon átívelő bakancslistás élmény.

„A Lidl számára kiemelten fontos az aktív, egészségtudatos életmód támogatása, ezért külön öröm számunkra, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszás minden eddiginél több résztvevőt vonz. Ez a sportesemény nagyszerű lehetőség arra, hogy a résztvevők emlékezetessé tegyék a nyarat, és elmondhassák magukról, hogy átszelték vagy megúszták a Balatont. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt tíz év során már több mint 450 kollégánk teljesítette a Balaton-átúszás valamelyik távját, és ez a kör most tovább bővül, hiszen idén is több mint 70 munkatársunk áll rajthoz. Ez a közös teljesítmény jól tükrözi a #teamlidl összetartó közösségét és a sport iránti elkötelezettségét. Idén is szeretnénk maradandó élményt nyújtani nemcsak az úszóknak, hanem a családtagjaiknak és a szurkolóknak is, ezért a part mindkét oldalán a Lidl edukatív és szórakoztató programokkal várja a látogatókat. Hisszük, hogy az ilyen közösségi események fontos szerepet játszanak abban, hogy egyre többen válasszák a mozgást és a tudatos életmódot a mindennapokban” – mondta Kaibinger Tamás, a Lidl Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezetője.

SOHA NEM LÁTOTT SUP-OS TÖMEG

A klasszikus úszó kategóriák mellett a Yettel Balaton-áthúzás is történelmi csúccsal indul: soha korábban nem szelte még át egyszerre ennyi SUP a Balatont. Az északi és a déli part közötti szakaszon a SUP-os mezőnyre motorcsónakok vigyáznak a SUP-osok számára elkülönített sávban. A biztosítás mellett a résztvevők maguk is hatékonyan tudnak figyelni egymásra, hiszen a deszkákon állva a hatalmas mezőny messzire belátható.

„Nagyon örülünk, hogy évről évre egyre népszerűbb a SUP-kategória, melyben ezúttal már ezernél is több regisztráció érkezett. Harmadik éve támogatjuk Magyarország egyik legnépszerűbb nyári eseményét, idén először pedig büszke névadói vagyunk a SUP-kategóriának. Ez a sportág remek alternatíva azoknak, akik az úszást nem preferálják, de szeretnének részt venni az eseményen, ahol a villámgyors hálózatunk segítségével, AI-alapú megoldásokkal, töltőpontokkal, SUP-PORT állomással, valamint mobilpontokkal tesszük igazi közösségi élménnyé a programot” – nyilatkozta Tőzsér Judit, a Yettel vállalati kommunikációs igazgatója.

A 2026. július 18-i, szombati eseményen a 44. Lidl Balaton-átúszás és a Yettel Balaton-áthúzás rajtja Révfülöpön, míg a féltáv startja Balatonbogláron lesz. A célba érkezés helyszíne minden táv esetében a balatonboglári Platán strand.

Ahogy a korábbi években, a végső szót természetesen idén is az időjárás mondja ki. Arról, hogy a tervezett napon megtartható-e az átúszás, a szervezők július 16-án, csütörtökön délben döntenek a HungaroMet siófoki obszervatóriumának előrejelzése alapján, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság parancsnokával egyetértésben.

Mutatjuk a 44. Lidl Balaton-átúszás teljes helyszínrajzát, mindkét partra.