Nemzeti Sportrádió

Az evezősöknél maradnak az oroszokra vonatkozó korlátozások

2026.07.14. 17:07
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Az olimpiai ezüstérmes fehérorosz versenyző, Javhenyij Zalati is csak semleges színekben folytathatja (Fotó: Getty Images)
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evezés orosz sportolók Nemzetközi Evezősszövetség
A Nemzetközi Evezősszövetség (World Rowing) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ajánlása ellenére fenntartja az orosz versenyzőkre és csapatokra vonatkozó korlátozásokat.

A World Rowing döntése azt jelenti, hogy az orosz evezősök továbbra is csak semlegesként vehetnek részt a világszövetség égisze alatt zajló versenyeken, és változatlan tilalom érvényes nemzeti zászlójuk és himnuszuk használatára.

A múlt héten a NOB visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását.

„A végrehajtó bizottságunk által meghatározott, és 2026 februárjában frissített jogosultsági rendszer lehetővé teszi az orosz vagy fehérorosz útlevéllel rendelkező sportolók számára, hogy egyéni semleges sportolóként (AIN) induljanak minden evezős versenyen, szigorú semlegességi követelmények betartása mellett. Ez a rendszer változatlan marad, és továbbra is működni fog” – áll a World Rowing közleményében.

 

evezés orosz sportolók Nemzetközi Evezősszövetség
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