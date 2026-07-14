Az evezősöknél maradnak az oroszokra vonatkozó korlátozások

A World Rowing döntése azt jelenti, hogy az orosz evezősök továbbra is csak semlegesként vehetnek részt a világszövetség égisze alatt zajló versenyeken, és változatlan tilalom érvényes nemzeti zászlójuk és himnuszuk használatára.

A múlt héten a NOB visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek az orosz sportolókkal szembeni összes korlátozás feloldását.

„A végrehajtó bizottságunk által meghatározott, és 2026 februárjában frissített jogosultsági rendszer lehetővé teszi az orosz vagy fehérorosz útlevéllel rendelkező sportolók számára, hogy egyéni semleges sportolóként (AIN) induljanak minden evezős versenyen, szigorú semlegességi követelmények betartása mellett. Ez a rendszer változatlan marad, és továbbra is működni fog” – áll a World Rowing közleményében.