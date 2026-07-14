Nemzeti Sportrádió

Az Arsenal beleegyezett, Trossard a Besiktasba igazolhat

K. Zs.K. Zs.
2026.07.14. 16:09
Leandro Trossard három és fél év után távozik az „ágyúsoktól” (Fotó: Getty Images)
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Leandro Trossard Arsenal Besiktas nemzetközi átigazolás
A két labdarúgócsapat megegyezett, Leandro Trossard, az Arsenal belga légiósa a török Besiktasban folytatja a karrierjét, amennyiben a kedden esedékes kötelező orvosi vizsgálaton mindent rendben találnak.

Az Arsenal keddi közleménye értelmében egyezség született az átigazolási díjról, Leandro Trossard engedélyt kapott az isztambuli utazásra, az orvosira és a szerződése véglegesítésére.

A Besiktas is beszámolt a tárgyalásokról, és a klub mezébe öltözött Trossard-ról osztott meg képet a hivatalos felületein.

A 31 éves, 57-szeres belga válogatott Trossard, aki az idei világbajnokságon két gólt szerzett, 2019-től futballozott Angliában: előbb a Brightonban, majd 2023 telétől az Arsenalban.

 

Leandro Trossard Arsenal Besiktas nemzetközi átigazolás
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