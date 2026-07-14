Az Arsenal beleegyezett, Trossard a Besiktasba igazolhat

Az Arsenal keddi közleménye értelmében egyezség született az átigazolási díjról, Leandro Trossard engedélyt kapott az isztambuli utazásra, az orvosira és a szerződése véglegesítésére.

A Besiktas is beszámolt a tárgyalásokról, és a klub mezébe öltözött Trossard-ról osztott meg képet a hivatalos felületein.

A 31 éves, 57-szeres belga válogatott Trossard, aki az idei világbajnokságon két gólt szerzett, 2019-től futballozott Angliában: előbb a Brightonban, majd 2023 telétől az Arsenalban.