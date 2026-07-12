Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: Mladenovicék nyerték a női párost

V. H. L.V. H. L.
2026.07.12. 16:45
Kuo és Mladenovic szettveszteség nélkül nyerte meg a wimbledoni bajnokságot, mindkettejüknek ez az első itteni címe (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon női páros döntő Kuo Han-jü Luisa Stefani Kristina Mladenovic Gabriela Dabrowski
Új győztest avattak a wimbledoni nemzetközi teniszbajnokság női páros versenyében: a Kuo Han-jü, Kristina Mladenovic kínai, francia kettős 6:3, 7:5-re győzte le a kanadai, brazil Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani duót.

Babos Tímea két egykori partnere nézett egymással farkasszemet a wimbledoni nemzetközi teniszbajnokság női páros döntőjében: az egyik térfélen a francia Kristina Mladenovic, aki a kínai Kuo Han-jü oldalán szállt harcba, a másikon pedig a brazil Luisa Stefani, aki tavaly négy tornát nyert a magyar teniszező oldalán, s ezúttal a kanadai Gabriela Dabrowskival vállvetve igyekezett elhóditani a trófeát a tenisz Mekkájában.

Noha a kiemelés alapján a tornára tizedikként rangsorolt Mladenovicék számítottak valamivel esélytelenebbnek, igen hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, és két brékkel 5:0-ra elhúztak az első játszmában. Stefaniéknak innen kellett volna visszakapaszkodniuk, de csupán azt tudták elérni, hogy a dupla brékhátrányból csak szimpla legyen, mert a kilencedik játékban ellenfelük lezárta a szettet.

Jóval szorosabb lett a második felvonás, amelyben 5:5-ig fej fej mellett haladtak a felek. Ekkor viszont lecsapott a kínai, francia páros, amely fogadóként csinált love game-et, a következő játékot pedig annak rendje s módja szerint kiszerválták, így 6:3, 7:5-re megnyerték a meccset, s egyben a tornát is, amelyen hat mérkőzés során egyetlen szettet sem vesztettek.

A 33 éves Mladenovic a tizedik páros Grand Slam-győzelmét aratta, ebből hétszer női párosban diadalmaskodott. Wimbledonban ez az első női páros címe, akárcsak  Kuo Han-jünek, aki életében először nyert GS-tornát.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
NŐI PÁROS, DÖNTŐ
Kuo Han-jü, Mladenovic (kínai, francia, 10.)–Dabrowski, Stefani (kanadai, brazil, 2.) 6:3, 7:5

 

Wimbledon női páros döntő Kuo Han-jü Luisa Stefani Kristina Mladenovic Gabriela Dabrowski
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